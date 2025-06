Mario Cabani exige a Dina Boluarte el cese de hostigamiento, intimidación y difamación al personal médico que le realizó cirugía estética

Mario Cabani revela que médicos que operaron a Dina Boluarte son amenazados | Congres TV

En una carta notarial, el reconocido cirujano plástico Mario Cabani dirigió un reclamo formal a la presidenta Dina Boluarte Zegarra, emplazándola al cese inmediato de actos de hostigamiento, intimidación y difamación contra el personal médico que participó en las cirugías plásticas practicadas en junio de 2023, intervención que la jefa de Estado ha buscado minimizar y negar públicamente.

El documento sostiene que tanto la mandataria como su entorno más próximo, incluidos el abogado de apellido Portugal y el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, han mantenido “una conducta sistemática para silenciar al equipo médico y obstaculizar cualquier pronunciamiento público o ante el Congreso sobre los detalles del procedimiento”.

Asimismo, en la carta exige una rectificación pública de Boluarte respecto a sus declaraciones, y advierte sobre posibles acciones legales por daños económicos y morales.

“La presente carta notarial es un enérgico rechazo a sus falsedades y nuestra solicitud de rectificación es inmediata y se le emplaza a que cese el hostigamiento al personal médico y amenazas que no podemos declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y ante la prensa peruana e internacional”, sostiene el texto, que también detalla las condiciones en que se realizó la intervención y la presión ejercida desde Palacio de Gobierno para mantener el hermetismo.

Mario Cabani pone en aprietos a Dina Boluarte, quien habría mentido a la Fiscalía. Foto: composición Infobae

El reclamo no sólo señala a Boluarte Zegarra como ejecutora directa de estas acciones, sino que menciona en términos explícitos a su abogado Portugal y al ministro Morgan Quero.

“Se abstenga de continuar intimidando, difamando o amenazando al personal médico y a nuestra empresa, en especial mediante declaraciones públicas o comunicaciones no autenticadas por su persona, así como por su abogado Portugal, el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, que afirman falsedades haciendo uso indebido de su posición de poder del Ejecutivo, intimidando a nuestra empresa y a nuestros médicos que están prohibidos de declarar aún con el levantamiento del secreto médico y que no puede develar ante la comisión de fiscalización y contraloría del Congreso del Perú, a sabiendas que usted no está diciendo la verdad, pretendiendo silenciarnos”, remarca Cabani en la misiva.

Cabani emplaza a que Dina Boluarte diga la verdad

El doctor añade que los hechos han trascendido al ámbito legal, advirtiendo que la insistencia en negar la cirugía y atribuir el procedimiento únicamente a una rinoplastia niega la realidad de lo ocurrido. “Nuestra empresa rechaza consentir sus falsedades cuando los hechos reales que está desconociendo son que se le realizó varias cirugías estéticas y una funcional, desconociendo el acto médico brindado a su persona por nuestra empresa, diciendo que lo realizado únicamente fue una cirugía de nariz”, resalta.

Los incisos más sensibles de la carta aluden no solo al intento de invisibilizar el trabajo médico, sino también al deterioro de las garantías profesionales. Cabani denuncia expresamente que, como resultado de la campaña intimidatoria desde el Ejecutivo, ni él ni el otorrinolaringólogo Javier Sánchez e Ingunza pudieron presentarse a la convocatoria de la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar detalles del acto médico.

“La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República debe saber que estarían imposibilitados de concurrir el día 11 de junio de 2025 para que participen como invitados el médico cirujano plástico Mario Renato Cabani Ravello y el médico otorrinolaringólogo Javier Sánchez e Ingunza, para evitar ser lesionados debido a las amenazas por ustedes, ya que es investigada por el Fiscal de la Nación”, señala el documento.

Supuestos selfies de la presidenta Dina Boluarte luego de cirugía. (Foto: Latina Noticias)

“No vamos a intimidarnos”, advierte Cabani

El reclamo de Mario Cabani se produce luego de semanas de tensión e intercambio de declaraciones entre el Ejecutivo, la prensa y el entorno médico. El texto enfatiza que el pago de la intervención quirúrgica —realizada en una clínica privada de Lima los días 28, 29 y 30 de junio del año pasado— fue realizado recién en 2025, aspecto que la clínica también ha intentado dejar constancia ante el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación mediante la entrega de documentos y solicitudes de cotejo de firmas.

El ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó en marzo del 2025 que el rostro de la presidenta "sigue siendo el mismo". (Video: Panamericana)

Cabani advierte que no permitirá que la reputación de su empresa y de los profesionales de la salud se vea vulnerada por lo que califica como una campaña de “hostigamiento y difamación” desde el entorno presidencial. “Le comunicamos que no vamos a intimidarnos porque se le emplaza a rectificar y reconocer la verdad del acto médico realizado a su persona”, escribe en la carta, en la que el médico afirma que tomará acciones legales si las conductas denunciadas persisten.

Invoca, finalmente, a Boluarte a actuar “con responsabilidad y veracidad conforme a su investidura”, a reconocer públicamente que se sometió a una cirugía estética múltiple y funcional, y a cesar el acoso legal, mediático y administrativo contra los profesionales que intervinieron en su tratamiento.