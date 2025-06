Pareja de ‘El Monstruo’ sorprende a juez con pedido: “Tengo una lipopapada y necesito crema para hacerme masajes”

Fuente: Justicia TV

Durante una audiencia de control de identidad realizada el último domingo en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, Liseth Ruiz Cruz, identificada como pareja de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, sorprendió al juez Roberth Pilco con una inusual solicitud relacionada con su estado de salud.

Al ser consultada sobre si necesitaba medicamentos o atención médica, la detenida respondió con una petición específica: “Solo quiero ver si me pueden hacer llegar diclofenaco en gel porque tengo una lipopapada y necesito eso para poder hacerme masajes, (...) se me están formando bolitas en el cuello y no tengo las máquinas necesarias para hacer eso, tengo que hacerlo manualmente”, señaló.

Ruiz Cruz fue capturada la semana pasada en Bolivia durante una operación internacional en la que intervinieron la Policía boliviana, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) del Perú y agentes de inteligencia del Ministerio del Interior. En el operativo se le incautaron celulares, una munición y documentos vinculados a movimientos financieros. Posteriormente, fue extraditada a territorio peruano.

En la audiencia, la procesada fue representada por su nueva abogada, Roxana Salas, quien explicó que aún no había tenido contacto directo con su defendida. “La familia me ha hecho apersonamiento. Yo soy la abogada que va a ejercer la defensa de usted”, declaró.

Ruiz Cruz fue detenida en una operación internacional coordinada entre la Policía boliviana, la Dirincri y el Ministerio del Interior

El juez verificó que a la imputada se le comunicaron los motivos de su detención, se le practicó un reconocimiento médico-legal, se le informaron sus derechos y se le permitió hablar con su madre.

En tanto, el representante del Ministerio Público señaló que Ruiz Cruz había conversado previamente con su abogado anterior y que ya existía conocimiento del pedido. También afirmó que se coordinó con la Policía para permitir el ingreso del producto. La defensa preguntó si la crema le había sido entregada, a lo que la detenida respondió que no. “Si el señor fiscal ya tuvo conocimiento, sería bien avanzar en eso”, añadió.

Antes de concluir la audiencia, Ruiz Cruz realizó otra solicitud a su abogada, quien dijo haber sido contratada por la madre de la imputada: “Señorita, ¿también me podría traer colchas? También tengo incisiones atrás y no he podido dormir bien, aunque sea colchas, por favor”, expresó.

Otras capturas en red de ‘El Monstruo’

Otra de las detenidas durante el megaoperativo contra ‘El Monstruo’ fue Martina Hernández De la Cruz, madre del prófugo, quien habría cumplido un rol clave en la red financiera delictiva al recolectar dinero producto de extorsiones y secuestros. En su vivienda, ubicada en Ica, se incautaron 15 cartuchos de dinamita, un pasaporte y diversos documentos relevantes para la investigación.

También fue arrestado el suboficial Israel Araujo Alva, alias ‘Georgi’, acusado de haber filtrado información estratégica a la organización criminal. Según las pesquisas, habría facilitado y resguardado armamento para la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Durante la intervención, intentó eliminar pruebas clave.

La red criminal operaba en Lima Norte, donde extorsionaba a empresarios y conductores de transporte, además de incurrir en delitos como sicariato y tráfico de armas. Se calcula que obtuvo más de cinco millones de soles en ingresos ilegales, una parte de los cuales fue enviada al extranjero a través de remesas.

El coronel Manuel Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación de Crimen Organizado, señaló que la reciente intervención policial “afectó directamente al círculo más cercano de Moreno Hernández, dejándolo sin apoyo ni medios para seguir eludiendo a las autoridades”.

El Ministerio del Interior mantiene vigente una recompensa de S/500 000 por información que permita localizar al fugitivo, quien cuenta con condenas por secuestro, homicidio y otros delitos de alta gravedad.