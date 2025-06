María Acuña: su hermano Virgilio la acusa de mentirosa y asegura que las tesis nunca existieron

Virgilio Acuña despotrica contra su hermana, la congresista María Acuña. | Fotocomposición: Infobae Perú

El caso por las tesis inexistentes de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta, que involucra directamente a la Universidad César Vallejo (UCV) —propiedad de su hermano César Acuña—, ha generado un nuevo episodio interno en la familia Acuña, uno de los clanes políticos más influyentes de la región norte del país. En declaraciones a la prensa, Virgilio Acuña, también hermano de la parlamentaria, calificó de “bochornosa” la situación y deslizó que las tesis, tanto de maestría como de doctorado, nunca existieron.

La desaparición de los trabajos académicos de María Acuña, justificada por la UCV en presuntos daños causados por las lluvias del Fenómeno de El Niño Costero de 2017, provocó sospechas desde el primer momento. Pero la reacción de otro de los Acuña avivó el debate. En declaraciones a RPP, el exviceministro de Transportes sostuvo que “no solo es reprochable que no exista la tesis, sino que lo más grave es la explicación que da”.

“Que las tesis fueron desaparecidas por el fenómeno del niño es una tomadura de pelo para la sociedad. Yo lo que creo es que no existe la tesis”, sostuvo y aseguró que la situación académica y política de la legisladora afecta la imagen familiar. “Me da vergüenza la actitud política de la señora María Acuña, que apoya a un sistema y un Gobierno corrupto que va desangrando a nuestra patria. Para nuestra familia es una desgracia tener de hermana a alguien que apoya a una mujer que ha hecho tanto daño a nuestra nación”, expresó.

Congresista de APP es cuestionada por la ausencia de sus trabajos de maestría y doctorado.| Punto Final

Los cuestionamientos también fueron reforzados por las declaraciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque, el cual negó reportes de daños o emergencias en la sede universitaria durante las lluvias del 2017. Cristina Huamanchumo Leyton, titular de la entidad, sostuvo que si bien sí se registraron afectaciones por lluvias en varios sectores de Lambayeque, la Universidad César Vallejo no aparece en ninguno de los informes oficiales de daños.

“Específicamente, la Universidad César Vallejo no la tengo registrada como afectada por lluvias, de acuerdo a los reportes de 2017. Tampoco tenemos reportes de afectación por huaicos en este distrito ni en Chiclayo. Los deslizamientos se dieron en la zona altoandina”, sostuvo según declaraciones recogidas por La República.

Al respecto, una vecina identificada como María Teresa del Castillo mencionó que en 2017 no hubo un huaico. Sus declaraciones fueron respaldadas por otro residente de la zona: “No hay forma de que acá haya habido un huaico. Lo más cerca que tenemos es la playa Pimentel y aquí no ha habido un tsunami para llevarse la documentación”, dijo Carlos Akerman.

Acuña Peralta defendió su designación y dijo que presidirá una comisión técnica.

Virgilio Acuña también fue acusado de irregularidades

Aunque hoy critica a su hermana, lo cierto es que el exviceministro también fue cuestionado en el pasado por un tema académico. En su caso, se le atribuyó la copia de una tesis presentada ante la Universidad Federico Villareal por los profesores Gilberto León Flores y José María Zevallos. Interrogado por la prensa, admitió la responsabilidad, aunque alegó que su error fue haber confiado y no revisar el documento elaborado por colaboradores que, según su versión, trabajaban bajo su encargo.

“Yo le puse el nombre porque confié en una persona honorable, que no firmó porque no es coautor, es parte de un equipo. [...] Para contribuir con lo que es el proceso de control interno, por supuesto que mande a publicar y use mi nombre, como en cualquier otro equipo... Todo lo hizo el equipo de trabajo. No he pagado, he encargado. Yo he tenido en su momento 200, 300, hasta 500 personas trabajando conmigo como funcionarios, y que paralelamente me hacían un trabajo académico como este”, dijo entonces.