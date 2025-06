⁠Miss Perú 2025: famoso missólogo internacional llegará al Perú y reveló detalles inéditos de la ceremonia en Cusco

El Miss Perú 2025 prepara un espectáculo sin precedentes desde la ciudad imperial del Cusco, y este año suma un protagonista especial en su panel de invitados: el reconocido missólogo internacional Ramiro Barrio. La noticia se confirmó cuando el especialista anunció a sus seguidores, a través de un video en TikTok, que estará presente del 11 al 16 de junio en la histórica y glamurosa competencia nacional.

Barrio, conocido por su análisis sin filtros y su cercanía con los fans de los certámenes de belleza, contó que le genera enorme ilusión ser parte de esta edición.

“Nos vamos al Miss Universo Perú 2025. Me toca a mí preparar las maletas como lo hicieron todas las candidatas para partir a Cusco. Me van a tener ahí desde el 11 al 16 de junio”, expresó en su publicación, dejando ver la emoción de vivir de cerca este encuentro que elige a la nueva embajadora de la belleza nacional.

⁠Miss Perú 2025: famoso missólogo internacional llegará al Perú y reveló detalles inéditos de la ceremonia en el Cusco

Desde sus redes adelantó que no solo cubrirá todos los detalles de la gala, sino que brindará una cobertura diferente y completa: “No saben la ilusión que me genera poder estar en este evento como invitado especial y a la par dándoles una cobertura diferente y completa del concurso”, afirmó.

Todo indica que los seguidores del Miss Perú tendrán acceso privilegiado a imágenes, datos inéditos y el detrás de cámaras de la etapa preliminar y gran final, eventos que este año se desarrollarán el 13 y 15 de junio en la emblemática hacienda Llaullipata de Cusco.

Parte de la emoción de Ramiro Barrio proviene también del reencuentro con figuras del certamen. Así lo expresó con entusiasmo: “Más feliz me pone no solo saber que me voy a reencontrar con Tatiana Calmell, Miss Perú 2024, o con Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, que va a estar como conductora oficial”, compartió. Ambas modelos han dejado huella en el circuito internacional y su presencia promete sumar aún más brillo a la ceremonia.

⁠Miss Perú 2025: famoso missólogo internacional llegará al Perú y reveló detalles inéditos de la ceremonia en el Cusco

Barrio no ocultó su agradecimiento a la organización por tomarlo en cuenta: “Gracias a la invitación de Miss Universo Perú por esta invitación y estén atentos que se vienen cosas buenas”. Con este anuncio, la expectativa crece entre el público, que podrá seguir la transmisión en vivo a través del canal Miss Perú Oficial en YouTube y, para quienes deseen la experiencia en persona, adquirir entradas por Teleticket para la preliminar o la final, según su preferencia.

La ciudad imperial no solo servirá de telón de fondo a un certamen de primer nivel, sino que recibirá la mirada analítica y entretenida de uno de los missólogos más influyentes del circuito internacional.

Las favoritas de Ramiro Barrio para la corona del Miss Perú 2025

Con el certamen a puertas de su etapa decisiva, Ramiro Barrio ya planteó su propio ránking de aspirantes al título. Entre las más fuertes destaca Miss Callao, quien lo impresionó desde la pasarela. Micaela Luna, Miss Perú USA, también lidera su lista: Barrio resalta su desenvolvimiento sólido ante las cámaras. En la nómina figuran además Flavia López (Huanchaco), Fabiana Paredes (Arequipa), Anyela Silva (Lima), Mafer Ramírez (La Punta), Maricielo Gamarra (San Martín) y Yeniva Castro (Lima Norte).

Missólogo revela sus favoritas al Miss Perú 2025.

Para el missólogo, estas ocho candidatas tienen todo para sorprender y, posiblemente, alzarse como la nueva reina nacional este 2025. El Cusco está listo para vivir una final de alto nivel y, gracias a la visión experta de Ramiro Barrio, los detalles más exclusivos y las previsiones no van a faltar.