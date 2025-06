Patricio Parodi responde si se metió en la relación entre Flavia Laos y Pablo Heredia: “Yo a él no lo conozco”

Patricio Parodi responde si se metió en la relación de Flavia Laos con Pablo Heredia. Amor y Fuego

Patricio Parodi decidió pronunciarse públicamente luego de que su nombre volviera a salir a la luz como presunto responsable del fin de la relación entre Flavia Laos y el actor argentino Pablo Heredia. Las especulaciones crecieron tras las declaraciones del propio actor en el programa 'El Valor de la Verdad’, donde confirmó que su romance con la actriz terminó después de verla besarse con el chico reality en televisión.

La historia cobró fuerza cuando Flavia Laos también se refirió al tema en una transmisión en vivo, en la que confesó que Pablo Heredia le escribió pidiéndole explicaciones luego de que el beso con Patricio se viera en TV. Esto, según sus palabras, fue determinante para poner punto final al vínculo que compartían.

Flavia Laos revela por qué dejó a Pablo Heredia por Patricio Parodi: “Yo no me enamoré” | TikTok

La respuesta de Patricio Parodi

Ante el revuelo, Patricio Parodi fue abordado por las cámaras del programa Amor y fuego, donde fue consultado directamente por su supuesta implicación en la ruptura. Con una postura firme, el exchico reality descartó haber tenido algo que ver con el fin de esa relación. “No voy a hablar de terceros jamás (¿te metiste o no?) Para nada”, respondió con seguridad.

Patricio Parodi también quiso dejar claro que no existe ningún tipo de vínculo con Pablo Heredia, a pesar de que ambos pertenecen al medio artístico y se han cruzado en eventos públicos.

“Yo a Pablo no lo conozco, o sea, sé quién es, me lo he cruzado, pero no soy amigo de él”, afirmó al programa, desmintiendo cualquier posibilidad de una cercanía que implique traición o mala intención de su parte.

Patricio Parodi aclara que no se metió en la relación entre Pablo Heredia y Flavia Laos. Foto: Composición Infobae Perú

Respecto a si Heredia lo buscó para pedirle explicaciones o manifestar algún malestar, Patricio aclaró que no es cierto. “Nunca me llamó, nunca me dijo nada. No tengo nada que ver con eso”, remarcó, deligándose completamente del conflicto sentimental.

Durante la breve entrevista, Patricio Parodi también fue consultado sobre otras polémicas que han rodeado a su expareja Flavia Laos, como los rumores sobre un supuesto consumo problemático de alcohol. No obstante, el exintegrante de Esto es guerra prefirió no alimentar más el escándalo.

“La gente puede hablar muchas cosas, yo nunca voy a hablar de mis exrelaciones. Prefiero no comentar nada malo de mis exparejas, siempre me voy a quedar con lo bonito”, expresó bastante tranquilo.

Sin embargo, cuando se le preguntó si sabía que Flavia Laos tenía una relación con Pablo Heredia al momento del beso televisado, Parodi optó por no dar una respuesta directa. “Prefiero no hablar cositas que yo puedo saber”, declaró, dejando abierta la posibilidad de que conocía más detalles de la situación.

Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’

Las revelaciones de Pablo Heredia en 'El Valor de la Verdad’ han despertado nuevas preguntas sobre el inicio de su relación con Flavia Laos. El actor argentino confesó que el romance surgió de manera inesperada.

“Flavia, como nunca, empezó por ahí a ser más cariñosa. Fue de un momento a otro y fue ese día”, dijo el actor, insinuando que fue la actriz quien dio el primer paso.

Pablo Heredia rompe su silencio sobre su romance con Flavia Laos y Ale Fuller. El Valor de la Verdad.

La conversación se tornó aún más tensa cuando Beto Ortiz le preguntó si comenzó su romance con Flavia mientras aún mantenía una relación con Ale Fuller, también actriz y amiga de Laos. Ante esa pregunta, Heredia mostró incomodidad y pidió que le repitieran la pregunta, generando más dudas sobre los verdaderos tiempos de su historial sentimental.

En medio de declaraciones cruzadas, silencios y confesiones televisadas, el triángulo amoroso entre Flavia Laos, Pablo Heredia y Patricio Parodi sigue generando polémica en el mundo del espectáculo peruano. Por su parte, Ale Fuller, amiga de la cantante y expareja del actor ha preferido guardar silencio y pasar la página.

El triángulo entre Pablo Heredia, Flavia Laos y Ale Fuller. (Composición Infobae)