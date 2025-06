Kiara Laos arremete contra Pablo Heredia por su edad y cuestiona a su hermana Flavia por Ale Fuller: “No hubo códigos”

Kiara Laos arremete contra Pablo Heredia por su edad y cuestiona a su hermana Flavia por Ale Fuller. TikTok

La confirmación del romance entre Flavia Laos y Pablo Heredia sigue generando controversia, especialmente por el contexto en que ocurrió y la diferencia de edad entre ambos. Lo que parecía una simple confesión terminó volviéndose incómodo cuando la hermana menor de Flavia, Kiara Laos, intervino con una crítica directa que dejó en evidencia su postura frente al fugaz, pero polémico vínculo amoroso.

Durante una transmisión en vivo, Flavia Laos decidió romper su silencio y revelar que sí tuvo una breve relación con el actor argentino Pablo Heredia, quien previamente había sido pareja de su entonces amiga, la también actriz Ale Fuller.

Flavia Laos intentó contar su versión con naturalidad, pero no contaba con la reacción que tendría su hermana ante esta situación.

“Fue un momento, yo tenía 18 años. Sí hubo algo, no duró dos semanas, duró más o menos tres semanas o un mes máximo. Fue después de que ellos terminaran y fue durante la novela, casi la última temporada”, explicó Flavia, en referencia a las grabaciones de la serie juvenil Ven, baila quinceañera, donde compartía escenas tanto con Pablo Heredia como con Ale Fuller.

Kiara Laos asegura que Flavia Laos no tuvo códigos con Ale Fuller.

Aunque la influencer trató de minimizar el romance y recalcar que fue algo breve y posterior al fin de la relación entre Pablo y Ale, su hermana Kiara Laos no dudó en lanzar una afirmación que sonó como un reproche.

“Se puede decir que en ese momento, porque tú y Ale eran amigas, quizás no hubo códigos”, se le escucha decir a Kiara. El comentario dejó a Flavia visiblemente sorprendida, quien reaccionó entre risas nerviosas: “¿Acabas de decir lo de los códigos? Kiara, ¿qué te pasa?”. A lo que Kiara respondió con firmeza: “¡No evadas el tema!”.

El triángulo entre Pablo Heredia, Flavia Laos y Ale Fuller. (Composición Infobae)

La confesión de Flavia Laos se dio pocos días antes de la esperada aparición de Pablo Heredia en el programa El valor de la verdad, donde se espera que el actor argentino revele detalles inéditos sobre su vida privada y, posiblemente, sobre este mismo episodio.

Kiara Laos arremetió contra la edad de Pablo Heredia

La hermana de Flavia Laos se refirió también a la edad de Pablo Heredia cuando inició una relación con la actriz, 38 y 18 años respectivamente. Para Kiara, el actor le llevaba mucha diferencia a su hermana, sin embargo, no la exculpó de sus actos.

“18 y 38. Claro, ya eras mayor de edad y estás obviamente aceptando que fue un error. Pero a ver, un señor de 38 años también tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Ya sabía al derecho y derecho", dijo bastante seria.

Sin embargo, Flavia Laos indicó que no quiere culpar a Pablo Heredia de lo que pasó con ella, pero sí aclarar que los dos eran mayores de edad, y ambos deben asumir la respondabilidad. La actriz remarcó ello para que los usuarios de las redes sociales no critiquen solo a las mujeres como siempre se acostumbra.

“Tampoco es que ahí yo tenía 18 y era inocente. O sea, era chibola, la fregué, he aprendido y soy una persona completamente distinta hoy en día. Pero sí siento que a los peruanos les encanta ir detrás de las chicas y decir: ‘ella es una a la X, ella es la mala’. No nos damos cuenta que no solamente es la mujer sino también el hombre (el responsable). Y él tenía 38 años, o sea casi 40, o sea, él sabe perfectamente lo que él hacía”, concluyó.

Pablo Heredia - Flavia Laos - Ale Fuller