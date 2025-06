Christian Meier confiesa el mayor desafío de su vida amorosa con Andrea Bosio: “A los 50 años, estás solo”

Christian Meier habla sobre los desafíos que atravesó en su romance con Andrea Bosio | Patricio Tal Cual

El reconocido cantante y actor peruano Christian Meier, quien fue parte de la emblemática banda Arena Hash, visitó recientemente el Perú y, como parte de su agenda, participó en el podcast de su excompañero de agrupación, Patricio Suárez Vértiz. En este espacio, compartió detalles inéditos de su vida personal, específicamente sobre su relación con Andrea Bosio, con quien contrajo matrimonio en 2023.

El intérprete de éxitos como “Quédate” y “Carreteras Mojadas” habló con franqueza sobre cómo, antes de conocer a Andrea, no se sentía pleno en su vida personal, a pesar de haber alcanzado el reconocimiento tanto en la música como en la actuación. “No me sentía feliz, era una máquina que trabajaba y trabajaba, la vida se me iba pasando”, confesó.

Después de un largo período de divorcio con la actriz Marisol Aguirre, Meier pasó varios años viajando constantemente, lo que le impidió encontrar un lugar al que llamara hogar. Esto, en consecuencia, afectó negativamente sus relaciones amorosas.

“Cuando he salido (con personas), me preguntaban dónde vivía y yo: ‘No sé, hoy vivo acá, pero dentro de dos meses termina mi trabajo y ya no sé dónde viviré’. Entonces, no te comprometes. Te vas a otro país y dejas a la pareja ahí, y en tus fines de semanas libres te preguntas: ¿a quién visito? ¿a ella o a mis hijos? Era un círculo“, recordó.

Con honestidad, Christian Meier reconoció que el no haber tenido una relación formal empezó a pesarle más con el paso del tiempo. “Cuando tienes 50 años y estás soltero… no estás soltero en realidad, sino estás solo. No puedes entablar una relación con alguien cuando estás de paso”, explicó.

Fue durante ese tiempo de reflexión cuando se dio cuenta de que para poder encontrar una pareja, debía asentarse en un solo lugar: “Me dije: ‘Creo que ya es el momento que me abra a buscar el amor’. Deduje que no era casualidad que, mientras no tuviera un lugar al cual yo le llamara hogar, muchas cosas no iban a suceder”, añadió el cantante.

Andrea Bosio se mudó por amor

La verdadera transformación llegó con una decisión: mudarse a Los Ángeles. Desde esa ciudad, comenzó a redefinir su vida, su rutina y sus vínculos. Empezó a salir más, a socializar, a conocer nuevas personas y, en un viaje al Perú, conoció a Andrea Bosio. Todo cambió a partir de ese encuentro.

La química entre ellos fue instantánea y rápidamente comenzó un romance. Así, Christian Meier y Andrea se vieron frente a una decisión crucial: encontrar el lugar al que finalmente llamarían hogar. “Era: o me vengo a vivir al Perú contigo o te vienes a vivir conmigo a Los Ángeles”.

El exintegrante de Arena Hash reveló que el amor que compartían era tan profundo, que Andrea Bosio decidió mudarse de Lima, dejando atrás lo que había construido, como su formación profesional, amigos y familiares, para comenzar una nueva vida juntos en Estados Unidos.

“Fue mucho más fácil la decisión cuando sabía dónde estaba parado yo. Pero mientras uno no sepa dónde pertenece, hay muchas cosas que no van a suceder, y eso lo descubrí”, señaló Christian como reflexión final.

Andrea Bosio, 28 años, licenciada en Comunicaciones y diplomada en Marketing, había trabajado en el mundo corporativo antes de iniciar un romance con Christian Meier. Hoy dirige el área de marketing de Oliverdog Entertainment, empresa del músico. Ambos residen actualmente en Estados Unidos, aunque visitan Lima de manera regular, tanto por compromisos profesionales como para ver a sus seres queridos.