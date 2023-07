Christian Meier y Marisol Aguirre, cómo inició su romance y por qué acabó en medio de conflictos

Christian Meier y Marisol aguirre.

Un nuevo amor en su vida. Christian Meier se casará este sábado 1 de julio con Andrea María Bosio Zegarra, una comunicadora e influencer de 26 años. Esta es la segunda vez que el recordado pianista de Arena Hash contraerá matrimonio, pues la primera vez que lo hizo fue con Marisol Aguirre, madre de sus tres hijos.

Te puede interesar: Christian Meier se casará con peruana de 26 años: cuándo y dónde será el matrimonio

Christian Meier y Marisol Aguirre se conocieron a fines de los años ochenta gracias a Arturo Pomar Jr. y Patricio Suárez Vértiz, baterista y bajista de la banda de rock peruano. Según el popular ‘Zorro’, ellos solían llevar a la actriz a sus salidas nocturnas y, al inicio, no estaba de acuerdo con eso.

Sin embargo, una linda amistad surgió entre ellos cuando fueron anunciados como los protagonistas de la telenovela ‘Gorrión’ (1994), donde terminaron enamorándose en la ficción y en la vida real. “Nos vimos en las pruebas, en los castings. Me llevé una gran impresión de ella. Luego, encontramos muy buena química para trabajar juntos. Nos hicimos novios después”, aseguró para Cuarto Poder.

Christian Meier y Marisol Aguirre fueron los protagonistas de 'Gorrión', novela que se emitió por Panamericana Televisión.

Se casaron en 1995 en una boda íntima y tuvieron su primer hijo juntos: Stefano Meier Aguirre-Morales, quien debutó en la actuación en ‘Maricucha’. Lamentablemente, tuvieron una primera crisis a inicios de 2000. Se separaron por un año y medio; sin embargo, se reconciliaron e intentaron encender nuevamente la llama del amor. Concibieron dos hijos más.

¿Por qué se separaron?

En el 2008, Marisol Aguirre y Christian Meier anunciaron su ruptura definitiva después de 13 años juntos. El fin de su matrimonio se dio en medio de gran controversia, pues la actriz peruana dio una reveladora entrevista a Gisela Valcárcel para contar detalles de lo sucedido. “Él propuso la separación, sin embargo, yo planteé el divorcio”, señaló la artista.

Te puede interesar: Andrea Bosio, la joven de 26 años que se casará con Christian Meier: quién es y cuándo será la boda

Aguirre dio a entender que se separó del padre de sus hijos porque se cansó de ser catalogada como “la esposa de Christian Meier”, pues “era una carga muy fuerte” para ella.

“Yo he sido muy feliz con Christian, pero desde hace un tiempo siento que no tengo vida propia, he vivido ‘a la sombra de’. Dejé todo: mi carrera, mis proyectos personales; todo por mi familia (...) Yo he vivido el amor entregando y sacrificando todo. Luché un montón para salvar mi matrimonio hasta que dije ya no”, manifestó.

Christian Meier y Marisol Aguirre se divorciaron tras 13 años de matrimonio y tres hijos juntos.

En medio del escándalo, se empezó a especular que Marisol Aguirre y Christian Meier se divorciaron por una supuesta golpiza que le habría propinado el actor. Sin embargo, la protagonista de ‘Gorrión’ lo desminitió. “Esos titulares son falsos, Christian nunca me ha agredido”, dijo a Magaly Medina.

Conflicto legal

En pleno proceso de divorcio, Christian Meier entabló a Marisol Aguirre una demanda de prorrateo con el objetivo de que su expareja contribuya con el 30% de la manutención de sus tres hijos. Además, se negó a pagarle el seguro médico.

Te puede interesar: Christian Meier y el lujoso anillo de compromiso que le dio a Andrea Bosio, su futura esposa de 26 años

La demanda enfureció a la actriz, quien aseguró que esta decisión podría afectar el estilo de vida de sus pequeños. “Mis hijos reciben lo que es necesario y justo. Eso sí, no tienen la vida que tuvieron junto a él, no hay lujos. Si hubiera reducción, mis hijos no tendrían niñera… comerían menos carne”, expresó en el programa de espectáculos de Medina.

Christian Meier salió al frente para defender su postura.

“Ella es actriz, tiene obras de teatro, películas, es una trabajadora profesional con buenos ingresos. Ella nunca ha aportado nada para la manutención de los niños, se le ha pedido algo por ley. Es una persona que se desarrolla independientemetne. Está cerca de los 40 años, ¿y pretende que su exmarido le pague su seguro, su desenfriolito y sus consultas médicas? Es un poco conchán, ¿no?”, justificó.

Christian Meier y Marisol Aguirre llevan una relación cordial por sus hijos.

Tras escuchar las declaraciones de Meier, la intérprete se mostró afectada. “Fue hiriente e insultante conmigo, que soy la madre de sus hijos, me ha chocado”. Acto seguido, lo demandó por difamación. El recordado pianista de Arena Hash tuvo que disculparse públicamente.

Al final, y tras cinco años de querella judicial, Christian Meier le ganó el juicio a Marisol Aguirre por pensión de alimentos. Desde el 2014, la actriz aporta 13 mil soles para el cuidado de los tres hijos que tuvieron en común.