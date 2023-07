Christian Meier y Andrea Bosio se casaron en Los Ángeles: fotos de su íntima boda

Este sábado 1 de julio, Christian Meier se casó por segunda vez. El actor y cantante unió su vida junto a Andrea Bosio, una influencer de 26 años, comunicadora de profesión y creadora de contenido.

Aunque la pareja ha optado por ser reservada, invitados que estuvieron presente en la ceremonia publicaron algunas imágenes de este día especial. El mismo Stefano Meier, hijo de Christian Meier, publicó unas fotos de su asistencia.

A través de su cuenta de Instagram, vemos al actor de ‘Maricucha 2′ disfrutando con amigos. Él no fue el único, pues las amistades de los novios también hicieron su respectiva publicación.

Familia e invitados de la boda de Christian Meier con Andrea Bosio. Instagram

El programa ‘América Hoy’ también se encargó de publicar las imágenes que pudo encontrar en las redes sociales. Ahí se pueden ver fotos de más invitados, además del lugar donde la pareja contrajo nupcias. Se trataría del Vista Valley Country Club, un exclusivo local de eventos en Calabasas, ciudad ubicada en Los Ángeles.

Según cuenta Ethel Pozo, su productor Armando Tafur llamó a amigos que fueron invitados a la ceremonia para que le pasen, aunque sea, una foto, pero no quisieron. “En el caso de Christian Meier, sus amigos sí respetaron”, dijo la conductora de TV, en referencia a su matrimonio.

Recordemos que cuando Ethel se casó anunció que sería en estricto privado. Sin embargo, sus amistades no solo publicaron fotos y videos en su red social en tiempo real, sino que hasta hicieron transmisión en vivo.

Christian Meier se casó este sábado 1 de julio. Instagram

Arturo Pomar Jr. reveló que Christian Meier se casaría

La primera persona que se refirió a la boda de Christian Meier fue su gran amigo y exintegrante de ‘Arena Hash’. A través de una entrevista con RPP, el cantante reveló que el actor estaría próximo a casarse. Y no solo eso, hasta dio fecha del momento especial.

Consultado por Infobae Perú sobre qué le dijo Christian Meier sobre tamaña confesión, el músico aceptó que en efecto sí había recibido un llamado de atención del actor, y que entendió que no debió hablar demás.

“Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que no contara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos”, expresó el exbaterista de Arena Hash, dejando en claro que ya no quería hablar más del tema.

Pese a este incidente, la amistad entre Arturo Pomar Jr. y Christian Meier sigue intacta, por todos los años de complicidad y cariño desde la creación de su recordado grupo.