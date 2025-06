Nuevo aeropuerto Jorge Chávez se estrenó con “un sinfín de problemas que LAP sabía”, denuncia empresario constructor

Fuente: Milagros Leiva Entrevista

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, inaugurado la semana pasada por la presidenta Dina Boluarte, no se encuentra completamente terminado y presenta diversas deficiencias técnicas y estructurales, según un empresario constructor que participó en la ejecución de las obras.

Durante una entrevista en el programa de la periodista Milagros Leiva, el denunciante aseguró este miércoles que tanto la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) como el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), estaban informados sobre las irregularidades.

“La parte arquitectónica del aeropuerto no se ha terminado al 100% en este momento, para hoy mismo. Sin embargo, ya se había sacado un comunicado por parte de Ositrán y LAP que en marzo ya estaban al 99.6%. Eso no es verdad”, afirmó.

Detalló que a esa fecha aún quedaban pendientes varios trabajos. “No se había terminado tabiquería, enchapes en algunas zonas, tampoco estaba al 100% comunicaciones, instalaciones tampoco, sé que los baños tampoco no estaban terminados, tampoco las áreas verdes, y así un sinfín de problemas que había”, agregó el constructor, quien solicitó mantener su identidad en reserva.

Más deficiencias en el Aeropuerto Jorge Chávez pasajeros retenidos por horas en avión debido a falta de buses

Señaló que la causa principal de los retrasos fue la falta de pagos por parte de LAP. “Como iban retirando gente por falta de pago, no se podía terminar justamente por falta de pago. Por estos problemas financieros, varios colegas nos hemos reunido con LAP para hacerle saber a ellos la situación del aeropuerto. Ellos hacían visitas periódicas y se les informó todo el problema”, indicó.

La denuncia fue emitida justo cuando el programa tenía como invitada a la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano. “¿Qué puedo decirle sobre alguien que habla tapándose la cara?”, cuestionó al ver el testimonio, aunque reconoció que la obra no estaba completamente finalizada.

“El mismo señor ha dicho que no estaba terminado al 100%. Nosotros hemos indicado en todo momento que faltaba jardinería y arquitectura, pero que esto no era esencial para el inicio de operaciones. Por eso hemos iniciado procedimientos sancionadores para identificar el cumplimiento, porque al 30 de marzo ellos no tenían culminado ni jardinería ni arquitectura. Y eso es un procedimiento que se va a seguir y LAP va a tener que ser sancionado. La sanción es para LAP, no para los señores”, precisó.

Los problemas del nuevo aeropuerto no se limitan al estado de la infraestructura. Entre el lunes y el martes se cancelaron 20 vuelos, lo que afectó a unos 2.500 pasajeros, debido a inconvenientes con el suministro de combustible.

Crisis en aeropuerto Jorge Chávez dañan imagen del Perú, señala Apavit

LAP, a través de un comunicado en redes sociales, explicó que la cancelación de vuelos se debió a “una limitación operativa que llevó a la cancelación de seis vuelos de origen Lima” el lunes, y agregó que el martes se registraron “cuatro nuevas cancelaciones”.

La concesionaria pidió disculpas a los pasajeros afectados y señaló que estos inconvenientes forman parte de la fase inicial del funcionamiento del nuevo terminal, etapa en la que aún se están afinando procesos.

Sin acceso peatonal

Otra deficiencia significativa es la falta de acceso peatonal. Según Ositran, la vía peatonal al terminal recién estará disponible a finales de 2028 o comienzos de 2029. Actualmente, el ingreso se realiza únicamente por puentes modulares diseñados para vehículos, sin veredas ni espacios para peatones.

La titular del organismo advirtió que cruzar a pie por esos puentes representa un alto riesgo. Aclaró que se trata de una solución de emergencia adoptada por el gobierno ante la ausencia de obras concluidas. También explicó que el diseño del acceso provisional no contempla tránsito peatonal y que solo el futuro viaducto del puente Santa Rosa ofrecerá una entrada adecuada para personas.

Además, precisó que este problema no corresponde a LAP, ya que está fuera del área de concesión, sino en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.