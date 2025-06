Tilsa Lozano enfrenta a Darinka Ramírez y aclara que ‘Loco’ Vargas sí la engañó: “A mí me dijo que amaba, tú te autoilusionaste”

Tilsa Lozano revive relación con Juan Manuel Vargas y aclara que a ella la ilusionaron. La Noche Habla

Tilsa Lozano recibió como invitada a Darinka Ramírez en ‘La Noche Habla’, quien recientemente participó en El Valor de la Verdad. Todo se manejaba con normalidad hasta que la conversación giró en torno a las relaciones sentimentales que ambas figuras mantuvieron con conocidos futbolistas peruanos, y fue entonces cuando la exmodelo recordó su relación con Juan Manuel Vargas, el popular ‘Loco’, y remarcó que su experiencia fue muy distinta a la de Darinka con Jefferson Farfán.

En la entrevista, Darinka Ramírez relató las dificultades emocionales que enfrentó al tener una hija con el exfutbolista y no recibir de él una relación formal. “Yo era madre primeriza, había sentimientos de por medio, tenía depresión post parto... la pasé mal”, confesó la joven madre, dejando entrever que esperaba algo más que una relación de padres con Farfán.

Además, detalló que, aunque el exjugador le dijo que no quería una relación, su comportamiento no era del todo coherente. “Él me dijo que había sido claro conmigo, pero a la vez era confuso porque seguía pendiente de mí, me llamaba, estaba atrás. Si quieres una relación de padres, vas a ver a tu hija, coordinas el horario y te vas”, señaló.

Tilsa Lozano enfrenta a Darinka Ramìrez y hace aclaración sobre su romance con Juan Manuel Vargas.

Tilsa Lozano recuerda a Juan Manuel Vargas

En ese momento, Tilsa Lozano tomó la palabra. Aunque en un inicio mostró empatía con Darinka Ramírez al asegurar que entendía lo que significaba estar en esa situación, rápidamente marcó distancia y comparó su caso con el que vivió junto al ‘Loco’ Vargas.

“Yo no voy a defender a ninguna de las dos partes. Estoy a favor tuyo en un montón de cosas porque yo he estado en tu pellejo, he sido la mujer engañada múltiples veces... pero creo que él no te mintió”, expresó.

La exmodelo no dudó en señalar la diferencia que, según ella, existe entre ser engañada y autoilusionarse. “Yo me ilusioné, a mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían, me comían el coco con algo... pero yo siento que en todo momento fue claro contigo y la ilusión vino de tu parte”, sentenció.

Ante la firme postura de Tilsa, Darinka intentó defenderse asegurando que Farfán sí conocía lo que ella sentía. “Pero él sabía... yo le mencioné mis sentimientos, se lo dije desde un principio”, afirmó.

Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas mantuvieron un romance oculto por más de tres años.

Marca distancia con Darinka

Tilsa, visiblemente incómoda, no cedió en su postura y reafirmó la responsabilidad individual en situaciones de este tipo. “Yo también he tenido la edad de ella cuando pasé por una situación parecida, 25 años, pero yo insisto en que hay una diferencia en que tú te autoilusiones y que alguien te mienta”, agregó.

La conversación subió aún más de tono cuando Ric La Torre intervino para señalar que el exfutbolista debió actuar con más responsabilidad emocional. “Cuándo has escuchado que un pelotero tenga responsabilidad afectiva... si sabes que te metes con un tipo que es así...”, replicó Tilsa, en una clara crítica a la actitud de Farfán, pero también haciendo hincapié en la necesidad de no crear expectativas cuando las señales son claras.

Tilsa Lozano fue bastante insistente en dejar clara la posición que vivió cuando era una veinteañera y tuvo un romance con Juan Manuel Vargas, estando él en una relación con la madre de sus hijos. Por mucho tiempo, la exmodelo fue señalada como la amante, sin embargo, la conductora de La Noche Habla aclaró que siempre creyó en las promesas del exfutblista. Según sus palabras, fue manipulada emocionalmente, a diferencia de lo que ella percibe en la experiencia de Darinka Ramírez.

De esta manera, Tilsa Lozano volvió a exponer detalles de su polémico vínculo con el ‘Loco’, quien hoy en día sigue en una relación con la madre de sus hijos, Blanca Rodrìguez.

Darinka Ramírez confiesa que lloraba frente a Jefferson Farfán y él tenía fría reacción: “¿Ya te calmaste? Ya pasó". (Panamericana/Difusión)