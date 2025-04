Juan Manuel Vargas se pronunció sobre el divorcio de Tilsa Lozano y Jackson Mora: “No entiendo de karmas”

Juan Manuel Vargas reacciona a la separación de Tilsa Lozano | América

Desde que Tilsa Lozano anunció su divorcio de Jackson Mora, el nombre de Juan Manuel Vargas ha vuelto a ser tema de conversación. Aunque el exfutbolista sigue casado con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos, tanto los usuarios como los programas de televisión siguen relacionándolos debido a su romance pasado, que aún genera interés en los medios.

El vínculo entre Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas fue uno de los más mediáticos de la farándula peruana. A pesar de las constantes especulaciones, no fue sino hasta 2013 que Tilsa rompió el silencio y confirmó, en una entrevista para ’El Valor de la Verdad’, que mantuvo una relación secreta con el exfutbolista durante más de tres años.

En el sillón rojo, Tilsa Lozano relató cómo Juan Manuel Vargas se enamoró de ella a primera vista y organizó un evento para conocerla. Según contó, a partir de ese momento él la sorprendió con detalles y cada vez que llegaba a Lima, pasaban tiempo juntos. Además, reveló que viajaba a Italia más de 15 veces para estar con él. Aunque la relación era clandestina, la exmodelo pensaba que la conexión entre ambos era genuina.

Tilsa Lozano reveló su romance con el 'Loco' Vargas en 'El Valor de la Verdad' | Captura Latina

Sin embargo, con el paso del tiempo, las promesas de Vargas de formalizar la relación se fueron diluyendo. Tilsa Lozano confesó que, con el tiempo, las excusas de él y su falta de compromiso la fueron agotando. “Siempre le creía hasta que me aburrió que no me dé lo que debería tener. Me aburrí que no me legalice”, comentó sobre lo que la llevó a terminar la relación.

A pesar de que ambos siguieron sus vidas por separado —Tilsa casándose con Jackson Mora y Vargas reconociendo su reconciliación con Blanca Rodríguez— los rumores sobre su relación nunca desaparecieron. Ahora que la ex ‘Vengadora’ está oficialmente soltera, Juan Manuel Vargas fue nuevamente consultado sobre ella en una reciente conferencia de prensa.

Tilsa Lozano confirmó su divorcio de Jackson Mora.

Juan Manuel Vargas habló sobre el divorcio

Durante la conferencia del All Music Fest, Juan Manuel Vargas fue abordado por los medios de comunicación sobre el divorcio de Tilsa Lozano. Aunque visiblemente incómodo con la pregunta, el exfutbolista mantuvo su buen humor y dejó claro que no hablaría sobre el asunto, recordando que su relación con la exmodelo terminó hace años.

“Yo no tengo que hablar del pasado ni nada. Hablo del futuro y del presente más que todo. El pasado ya está, el futuro es el que va a llegar. Yo vivo ahorita el presente”, declaró el exjugador de la selección peruana a las cámaras de ‘América Hoy’.

Juan Manuel Vargas habló sobre la separación de Tilsa Lozano.

A pesar de su intento por cambiar de tema, Juan Manuel Vargas siguió recibiendo preguntas sobre Tilsa Lozano. Ante esto, comentó: “Sigues con el pasado. Para ustedes (este tema) habrá vuelto a la palestra. Yo no veo mucho de eso, la verdad. No estaba enterado, me estoy enterando ahorita recién”.

Cuando se le preguntó si el nombre de Tilsa Lozano le causaba incomodidad, el exfutbolista explicó que no tenía nada en contra de ella, pero que prefería no involucrarse en asuntos que no le correspondían: “No me incomoda nada, pero yo sé a dónde me he metido. A mí me da risa, así que yo estoy tranquilo. A mí no me interesa el pasado, ya pasó. Esos son temas personales de cada persona. No entiendo del tema, no entiendo de karmas, no sé sobre qué será. (Los matrimonios) si se están ahogando, se pueden salvar. Yo no soy nadie para meterme en la vida de nadie".

Es importante señalar que, aunque Juan Manuel Vargas intentó mantener el buen humor frente a las preguntas sobre Tilsa Lozano, en una conversación con un locutor de Radio Moda, el exfutbolista optó por retirarse, visiblemente cansado del tema.

'Loco' Vargas se retiró de entrevista por pregunta sobre Tilsa Lozano | Radio Moda

¿Cómo va su relación con Blanca Rodríguez?

Por otro lado, Juan Manuel Vargas también fue interrogado sobre su relación con Blanca Rodríguez, con quien lleva más de 20 años de relación y cinco hijos en común. Entre risas, el exfutbolista bromeó diciendo que “siempre se porta mal” y aclaró que, aunque en el pasado mencionó la posibilidad de casarse con ella, aún no tiene planes de matrimonio.

“Vamos a ver todavía. Yo solo dije, en una entrevista con Verónica Linares, que se daría en algún momento. Ya son muchos años y en algún momento puede ser, pero todavía no está en los planes", comentó Juan Manuel Vargas sobre el tema.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez han logrado superar diversos obstáculos durante sus más de 20 años de relación.

Además, el exfutbolista no descartó la idea de invitar a Blanca Rodríguez a su podcast en el futuro. “En algún momento puede ser, pero todavía con los invitados estamos agarrando cancha y veremos cómo va”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que su pareja participe en algún episodio.