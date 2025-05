Juan Manuel ‘Loco’ Vargas descarta boda con Blanca Rodríguez luego de afirmar que se casaría en mayo: “Vamos a ver todavía”

Después de más de dos décadas de relación, cinco hijos y una historia llena de altos y bajos, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas sorprendió al poner en pausa los planes de boda con Blanca Rodríguez, su pareja de toda la vida.

A pesar de haber declarado en marzo de este año que tenía como planes contraer matrimonio civil este mayo, sus recientes palabras ante cámaras han sembrado incertidumbre sobre si el compromiso se terminará de concretar.

La boda con Blanca Rodríguez que podría no ocurrir

En marzo de 2025, durante una entrevista en el pódcast ‘La Linares’ con Verónica Linares, el exseleccionado nacional dejó boquiabierta a la periodista al revelar su intención de casarse tras más de 20 años junto a Blanca Rodríguez, mucho más porque ella pensaba que la pareja ya estaba casada.

“En mayo sería”, dijo entonces. Aunque no brindó mayores detalles sobre la ceremonia, afirmó que sería un evento por civil, lo que generó gran expectativa en medios y entre sus seguidores.

Juan Manuel 'Loco' Vargas habla sobre sus planes de boda con Verónica Linares. Video: La Linares.

Sin embargo, ahora, al ser abordado recientemente por el programa ‘Amor y Fuego’, el panorama cambió. Al consultarle si seguía firme en su intención de casarse este mes, Vargas respondió evasivo.

“Vamos a ver todavía, en algún momento, ya son muchos años, pero todavía no está en los planes ahorita”, afirmó el exjugador de Universitario de Deportes. La frase ha puesto en duda su verdadero compromiso con la boda y si esta decisión se mantiene o ha sido postergada indefinidamente.

Tilsa Lozano: Un pasado que lo persigue

Durante la entrevista con Linares, el exfutbolista también tocó un tema que marcó su vida sentimental: su mediática relación extramatrimonial con Tilsa Lozano.

Por primera vez, Vargas confesó el arrepentimiento que siente por lo ocurrido: “Me arrepiento, porque es parte de la culpa de uno mismo, de hacerle daño a otras personas”, expresó, reconociendo cómo afectó a su familia, especialmente a Blanca, con quien mantiene un vínculo desde hace más de dos décadas.

Juan Manuel Vargas admite que sus hijos conocen su historia con Tilsa Lozano | La Linares - Youtube

No obstante, en la más reciente conversación con la prensa y las cámaras de ‘Amor y Fuego’, se mostró tajante al rechazar cualquier intento de revivir esa etapa de su vida.

“Escúchame, entiendo su trabajo, pero ya sé por dónde quieres ir, por la tangente, pero yo no tengo nada que hablar del pasado, hablo del presente, el pasado ya está y el futuro ya vendrá”, sentenció, dejando en claro que no desea volver a tocar ese capítulo.

‘Loco’ Vargas y el accidente automovilístico que tuvo

Otro episodio que también fue tocado en la entrevista con la presa fue sobre el accidente vehicular ocurrido en el distrito de Magdalena a fines del año pasado, cuando fue intervenido por conducir en aparente estado de ebriedad.

Lejos de evadir el tema, el exfutbolista lo abordó con autocrítica y reflexión: “Eso quedó en el pasado, quedó en un tema que era delicado, me puse a disposición y bueno, eso es una experiencia negativa para mí que no va a volver a pasar”, declaró, mostrándose arrepentido por sus actos y comprometido a no repetir errores del pasado.

Expelotero Juan Manuel Vargas comparte tierno baile con su esposa, Blanca Rodríguez, en medio de la celebración de su cumpleaños número 40. (Captura: @BwsywXegYiV)

¿Quién es Blanca Rodríguez y cómo comenzó su historia con el ‘Loco’?

Blanca Rodríguez no es una figura mediática habitual, pero su historia está profundamente ligada a la vida personal de Juan Manuel Vargas. Se conocieron en la playa Las Sombrillas, gracias a amigos en común, y desde entonces han construido una vida juntos, marcada por el amor, los desafíos y la resiliencia.

Actualmente tienen cinco hijos y, pese a las crisis, han mantenido una relación estable. A diferencia de Vargas, quien tiene 41 años, Blanca tiene 47, lo que marca una diferencia de seis años entre ellos. Sin embargo, esta brecha no ha sido obstáculo para construir una familia que se mantiene unida, incluso frente a los escándalos.