Ministro de Cultura insiste con recorte de área de Líneas de Nasca: “No se ha afectado el patrimonio cultural de la Humanidad”, asegura

Ministerio de Cultura asegura que Líneas de Nazca no se ven afectadas por recorte de zona protegida | TV Perú

El ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia, defendió nuevamente la decisión de reducir el área protegida de las Pampas de Nasca, un territorio reconocido internacionalmente por albergar las célebres Líneas de Nazca.

Durante una conferencia de prensa, Valencia explicó que la reducción de la zona de protección de aproximadamente 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados se basó en más de 20 años de estudios arqueológicos y científicos. A pesar de las críticas, el ministro reiteró que esta medida no pone en peligro el patrimonio cultural de la humanidad, sino que ajusta la delimitación para una mejor protección y conservación de los geoglifos.

La decisión de modificar el área oficial de la Reserva Arqueológica de Nasca fue tomada tras un proceso de revisión técnica exhaustiva realizado por especialistas, quienes consideran que la nueva delimitación representa una mejora en la protección del patrimonio.

Según el Mincul, esta actualización no afectará la zona que fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, ya que la parte reducida no contenía evidencias patrimoniales significativas.

Mincul defiende ajuste en el polígono de Nazca

Durante su intervención, el ministro recordó que no es la primera vez que se ajustan los límites de una reserva arqueológica en Perú. Al respecto, mencionó otros casos en los que se realizaron reducciones en áreas protegidas, tales como las de Cantogrande, Huaca, Palpa, Mangomarca, Tarmatambo y Huaycán de Pariachi. Aseguró que el recorte del área de Nasca sigue el mismo principio y procedimiento técnico utilizado en estos otros lugares.

Valencia también destacó que, en el caso de la Reserva Arqueológica de Nazca, la medida se sustenta en los estudios realizados por arqueólogos y técnicos, los cuales proporcionaron datos más precisos que no estaban disponibles cuando se delimitó la zona en 2004.

El ministro explicó que en ese entonces no existían informes clave como el de los geoglifos de Palpa (2006) o los estudios de Masato Sakai y Jorge Olano, que permitieron un análisis más detallado de la extensión real del patrimonio.

Mapa expuesto por el ministro de Cultura en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

El ministro explicó que, en el plano, el área considerada Patrimonio de la Humanidad (en verde) y su zona de amortiguamiento (en anaranjado) están dentro del nuevo polígono arqueológico, que es más pequeño. Aclaró que, en términos proporcionales, la parte protegida por la UNESCO es cuatro veces más pequeña que el nuevo polígono, por lo que no se ha afectado.

Además, enfatizó que la reducción de la zona de protección no afecta el área considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. “No es la primera vez que se delimita un polígono arqueológico. No es la primera vez”, recalcó el ministro, haciendo referencia a otros ejemplos históricos en el país donde se han realizado ajustes similares sin que esto perjudicara el patrimonio cultural.

Pide que no “mal informen”

Valencia descartó que la medida ponga en riesgo el patrimonio cultural de Nazca y rechazó las acusaciones de que se haya dejado de proteger áreas importantes del sitio.

Mincul lanza alerta por el daño de la minería ilegal en Líneas de Nazca. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

“Lo que sí nos preocupa es que mal informen y que presenten aparentemente como que estuviésemos dejando de proteger la parte que es patrimonio de la humanidad”, sostuvo. Aclaró que la parte de la zona protegida que corresponde al Patrimonio de la Humanidad sigue intacta y que cualquier cambio que afecte a esta área debería contar con la aprobación de la UNESCO.

El ministro también criticó la difusión de imágenes erróneas que han circulado en los medios, como las del famoso “Colibrí”, que, según los reportes, estaba a cientos de kilómetros de la parte final del nuevo polígono.

Valencia insistió en que los cambios han sido sustentados por información técnica y científica precisa, y que cualquier tipo de modificación fue cuidadosamente evaluada para asegurar que no afectara los intereses culturales del país.

Las enigmáticas Líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad un 17 de diciembre, consolidando su importancia arqueológica y turística. (Andina)

“Yo no me complico con el hecho de que cuestionen lo que hacemos, pero lo que sí me parece mal es que difundan imágenes del Colibrí, indicando que lo hemos partido en dos, cuando el Colibrí está a cientos de kilómetros de la parte final del nuevo polígono arqueológico”, afirmó.

Anuncia la creación de un ejecutor para la conservación de Nazca

En respuesta a la preocupación de la comunidad científica y local, el ministro anunció la creación de un nuevo ejecutor a Nazca, entidad que estará adscrita al Ministerio de Cultura para gestionar la conservación de la zona arqueológica.

Esta propuesta responde a la necesidad de fortalecer la protección y conservación de las Líneas de Nazca, así como de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos.

“Vamos a proponer la creación de un ejecutor a Nazca para gestionar toda la labor de conservación del sitio. Esto es algo que la comunidad científica ha venido pidiendo”, indicó el ministro.

Además, anunció que se invitará a la Asociación María Reyes y otros grupos de interés para que participen en las futuras discusiones sobre el polígono y se compartan los informes técnicos que respaldan la decisión del gobierno.