La historia de Tamara, hija mayor de Dilbert Aguilar: triunfa como sargento en EE.UU. y estudia una destacada carrera.

En el mundo de la música peruana, Dilbert Aguilar es un nombre que resuena con fuerza. Conocido como el ‘Pequeño gigante de la cumbia’, el cantante y compositor ha conquistado el corazón de miles de fanáticos con sus letras y su pasión por la cumbia. Sin embargo, más allá de su vida musical, el cantante tiene tres hijas, y entre ellas, Tamara Aguilar Ocampo, la mayor, se ha ganado un lugar especial en su corazón.

Desde muy pequeña, Tamara mostró aptitudes para la música, al igual que su padre, pero su destino la llevaría por una senda diferente. A pesar de su afinación perfecta y su amor por el canto, eligió ser parte del Ejército de los Estados Unidos cuando cumplió la mayoría de edad.

“A la mayor le gustaba cantar y cantaba bien afinado, pero ella escogió la carrera de ser militar”, contó Dilbert Aguilar en entrevista para diario Trome. Un cambio de rumbo que sorprendió al cantante, quien nunca imaginó que su hija tomaría esa decisión tan disciplinada. “Era desordenada y dormía mucho, por eso cuando me dijo que entraría al Ejército, yo le dije: ‘¿Estás loca? Eso no es un juego’, pero esa fue su decisión’”.

Una vida en Estados Unidos, lejos de su padre

El camino de Tamara comenzó a los cuatro años, cuando se mudó con su madre a Estados Unidos. A partir de ese momento, la distancia con su padre se hizo más grande, y aunque viajaba a Perú tres veces al año, las circunstancias de la vida nunca permitieron que compartieran el tiempo que ambos deseaban.

“Ella se fue con su mamá, yo firmé la autorización de salida. Después me pesó no poder verla mucho, no estar en sus momentos lindos y críticos, eso es bien triste. Pero cuando venía al Perú, la gozaba al máximo”, reflexionó Dilbert Aguilar, consciente de lo difícil que fue estar tan lejos de su hija.

Hoy, Tamara tiene 23 años y se ha convertido en una pieza clave dentro del Ejército de los Estados Unidos. Además de su carrera militar, también estudia Criminología, buscando siempre crecer profesionalmente. Ha viajado por el mundo, conociendo lugares como Italia, París y, actualmente, África, donde cumple con sus responsabilidades con su unidad militar.

“Ella ya es americana”, expresó Dilbert con orgullo sobre su hija mayor, revelando que, hace poco, Tamara le contó entre lágrimas que la habían promovido a sargento. “Estoy muy orgulloso de ella”, agregó el cantante.

Dilbert reconoce errores en su paternidad

El camino de Tamara ha sido uno de sacrificio y superación, marcado por un fuerte sentido de responsabilidad. Sin embargo, en su proceso de madurez y a medida que el tiempo pasaba, la distancia con su padre fue más notoria, y los reclamos de Tamara comenzaron a aflorar.

Tras el nacimiento de su última hija, Julia, Dilbert empezó a pasar más tiempo con la niña menor, lo que generó cierto resentimiento con la mayor. “A veces los hijos te reclaman eso, tienen un poco de resentimiento. Dicen: ‘Papá, tú sí posteas fotos con Julia, pero conmigo no tienes ninguna foto’”, reveló el cantante.

Aunque la relación con su hija mayor ha tenido altibajos, Dilbert Aguilar reconoce que ama profundamente a sus tres hijas. Sin embargo, el cantante lamenta no haber podido ser tan presente en la vida de Tamara y Nicole como lo es con Julia, quien tiene solo 9 años.

“Yo me he sacado el alma por ellas. Mis hijas saben que nunca les ha faltado colegio, comida ni vestimenta, siempre he estado allí”, reflexionó. Para Dilbert, ser padre no ha sido sencillo, pero siempre ha dado lo mejor de sí para asegurar el bienestar de sus hijas. “De repente no he sido un papá presente en sus momentos difíciles por cosas que he pasado, pero siempre me he sacado el alma por ellas”, admitió.

A lo largo de los años, el distanciamiento físico entre Dilbert y Tamara ha sido complicado para ambos. Sin embargo, el cantante asegura que, ahora más que nunca, la comunicación con su hija se ha fortalecido. Aunque no ha tenido la oportunidad de verla uniformada en persona, la conexión virtual se ha convertido en un medio esencial para compartir sus vidas. “Ahora nos comunicamos más seguido”.

