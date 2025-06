Dilbert Aguilar sabía de romance clandestino de su esposa y amenazó a su exvocalista: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”

Exvocalista de La Tribu cuenta cómo Dilbert Aguilar se enteró del amorío de su esposa Jhazmín Gutarra. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, transmitida el 4 de junio de 2025, el exvocalista de la agrupación La Tribu, José López, sorprendió a más de uno al revelar detalles explosivos sobre una supuesta relación secreta que mantuvo con Jhazmín Gutarra, la esposa de Dilber Aguilar.

La confesión de ‘Joselo’ impactó a los televidentes al exponer la dinámica oculta de esta relación, que se extendió desde 2019 hasta 2021, mientras la señora Gutarra seguía casada con el cumbiambero.

Exvocalista Joselo revela su amorío con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, y las amenazas de él. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Cómo empezó el supuesto romance clandestino?

Todo comenzó en febrero de 2019, cuando José formaba parte de la orquesta de La Tribu y trabajaba junto a Dilbert Aguilar. En un primer momento, las interacciones con Jhazmín eran puramente profesionales, pero con el tiempo la situación tomó un giro inesperado.

Según Joselo, Jhazmín comenzó a compartir detalles personales de su vida con él. “Me insistía. Me mandaba canciones, audios y fotos porque ella es una mujer que decía: ‘estoy mal de esto’. No sé si era la forma de zafarse del Chato”, confesó el exvocalista.

Luego, las conversaciones laborales se transformaron en intercambios más personales y, eventualmente, en una relación clandestina que se prolongó durante más de dos años.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Joselo aseguró que la relación entre ambos fue mantenida en secreto durante todo ese tiempo. A pesar de saber que Jhazmín estaba casada con Dilber Aguilar, él decidió seguir viéndola, incluso después de enterarse de la complicada situación emocional que atravesaba ella.

“Nos veíamos casi todas las semanas, yo iba a Lima”, detalló el también cantante, quien mencionó que, a lo largo de su relación, la señora Gutarra mostraba signos de celos y desconfianza. “Yo le decía ‘no puedo’, y ella me respondía ‘seguro estás con otra’”, relató, evidenciando la inseguridad de la señora durante el tiempo en que estuvo con él.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Exvocalista de La Tribu revela que Dilbert Aguilar sabía de romance clandestino

El escenario cambió drásticamente cuando Dilbert Aguilar, quien en ese momento estaba de gira por Europa, se enteró de la relación entre su esposa y el exvocalista. Joselo relató que la situación se desbordó cuando, en una conversación con un músico, mencionó de manera casual su relación con Jhazmín.

“Yo estaba brindando y le dije: ‘si supieras quién se coj... a su mujer’. Así le dije”, confesó José, quien no imaginó que esa declaración llegaría a oídos de Dilbert. En cuestión de horas, ‘Joselo’ recibió una llamada inesperada.

“Me llamó y me amenazó. ‘Te ca... co... ¿quién eres tú?’ me dijo, y yo le respondí: ‘Pregúntale a tu mujer’”, relató Joselo, quien señaló que Dilber lo increpó con insultos y amenazas.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Lo amenazó

A partir de ese momento, la situación se tornó aún más tensa. El exvocalista explicó que, tras la confrontación telefónica, Jhazmín comenzó a defenderse de la situación de manera acusatoria. Según Joselo, la señora lo acusó de extorsionarla, una estrategia para cubrir la relación con él y desviar la atención hacia él como el culpable de todo lo ocurrido.

“Ella estaba hablando que yo le estaba cobrando a ella... y por eso yo paso a ser como el extorsionador o el pata que le saca plata a ella”, mencionó el cantante, visiblemente molesto por la manera en que su nombre fue vinculado a un delito que no cometió.

Las amenazas de Dilbert y las mentiras de Jhazmín pusieron a José en una situación muy difícil. El exintegrante de ‘La Tribu’ afirmó que, debido a las acusaciones falsas de extorsión, se vio obligado a esconderse para evitar mayores conflictos. “Tuve que esconderme porque ella empezó a decir que yo la estaba extorsionando. Si algo me pasa, ya saben quién fue”, explicó.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme