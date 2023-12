Kiara Laos, hermana de Flavia Laos, vivió un terrible momento a sus 15 años: “Mi madre adoptiva me abandonó y robó”

Kiara Laos, hermana de Flavia Laos, contó los malos momento que vivió en Estados Unidos con 15 años. | TikTok.

Kiara Laos se animó a contar los malos momentos que vivió cuando se mudó a los Estados Unidos cuando solo tenía 15 años. La influencer contó que ella tuvo el sueño de salir del Perú, por lo que con ayuda de sus padres, se mudó a la casa de una conocida, a quien le entregaron su tutela.

La joven en el video menciona que la empezó a llamar madre adoptiva debido a que estaba bajo su protección, esto sin imaginar que con el pasar de los meses todo iba a cambiar de manera radical. Lo que primera quiso dejar en claro la hermana de Flavia Laos es que ella no vivía gratis bajo el techo de esta persona, pues sus padres se encargaban de cubrir todos sus gastos.

“Esta historia no la quise contar por mucho tiempo, porque fue uno de mis momentos más vulnerables y traumáticos que viví acá, en Estados Unidos y me costaba contarla, pero ya han pasado 5 años y siento que es momento que se sepa la verdad”, comentó.

Kiara Laos vivió momentos de terror en Estados Unidos cuando tenía 15 años. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, empezó a contar que ella le tenía consideración a esta mujer, que era amiga de su familia, pero no la veía como una figura materna. Fue justamente por este hecho que pese a recibir las advertencias de otras personas, nunca las escuchó y se mudó al lado de ella.

“Cuando llegué acá me tocó una realidad diferente. A mis 15 años, mis papás le cedieron mi tutela a esta amiga de la familia. Le digo mamá adoptiva, pero nunca fue una madre para mí. Ella en EE.UU. era mi figura materna y paterna ante la ley”, expresó.

La manipulaba

Kiara Laos contó que los primeros meses en Estados Unidos con esta mujer fue relativamente tranquilo, pues ella iba al colegio y cumplía con limpiar y ordenar sus cosas dentro de la casa. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando ella empezó a hacer amigos latinoamericanos, dejando un poco de lado a los estadounidenses. Su madre adoptiva le decía que no debía de juntarse con esas personas porque eran ‘sucios’, en referencia a su color de piel.

“Cuando empezó el cole me di cuenta que esta señora no era buena persona. No quería que me junte con mis amigos morenos porque eran morenos, nunca me pintó ninguna excusa, me dijo que no me juntara porque son cochinos. Ella es más peruana que la papa”, comentó.

Luego de este episodio, la mujer la empezó a obligar a limpiar toda su casa, además de ir a recoger a su hija al colegio. Si es que ella no cumplía con todas las cosas que le pedía, simplemente no le daba permiso para salir y la castigaba quitándole el celular, además que cuando se comunicaba con sus padres le mentía sobre lo que hacía.

Aunque ella se quejó con sus padres sobre este hecho, no le tomaban importancia, pues al haber dos versiones de los hechos, no sabían a quién creerle. Así fueron pasando los meses hasta que un día ella se quedó en la casa de una amiga. Cuando su tutora se enteró, lo primero que hizo fue llegar hasta el domicilio en el que estaba para luego pedirle que suba al carro y llevarla al aeropuerto. Su objetivo era hacer que la deporten y no verla más en la misma ciudad.

Ella confesó que entró en desesperación y le llamó a su papá para explicarle lo que sucedía. Su progenitor también abogó por ella y le pidió que la deje en la casa de su amiga mientras tomaba un avión para ir a la ciudad y solucionar todo lo que estaba sucediendo.

Cuando su padre llegó, acordaron en que ella se iba a retirar de su casa, por lo que le buscó un cuarto para vivir. Además, cuando fueron al domicilio de la mujer para retirar sus cosas, ella se negó a entregárselas, asegurando que no la quería ver y que en unos días se lo enviaría a su nuevo domicilio; sin embargo, esto nunca sucedió y ella tuvo que estar andando con la misma ropa durante una semana.

Todo acabó cuando su papá le entregó la tutela a otra persona, en este caso fue el exesposo de la mujer que sabía la clase de persona que era. Ella al enterarse intentó hacerle la vida imposible, al punto de ir a su colegio para pedir que la boten, pero finalmente no pudo conseguirlo y perdieron todo tipo de contacto hasta la fecha.