Perú

Rafael López Aliaga aún evalúa si renunciará en octubre de este año a la MML y responde a críticas por tren: “No jod**”

El alcalde de Lima señaló que todavía no decide si dejará el cargo para postular a la Presidencia, defendió la donación de EE.UU. y anunció un viaje a Sevilla para planificar actividades por Semana Santa

Fuente: YouTube

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre una posible renuncia en octubre de este año para oficializar su candidatura presidencial rumbo a las elecciones generales de 2026.

Durante una conversación en el pódcast conducido por el exfutbolista Juan Manuel Vargas, también respondió a las críticas por la donación de 93 vagones y 20 locomotoras por parte de la operadora estadounidense Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“Eso (si se presentará a las elecciones) voy a definirlo el 11 o 12 de octubre. Sí sé, pero no puedo ser irresponsable de tomar una decisión así. En política en Lima no es broma, menos en la política de todo el Perú. No es un tema de apetito, es una cruz”, declaró.

López Aliaga recordó que su gestión como alcalde concluye en diciembre de 2026, pero señaló que la normativa exige dejar el cargo si desea postular a la Presidencia. “Si sigo tu peregrina idea, tengo que renunciar en octubre de este año. Tienes que renunciar en Lima para ser candidato nacional. Por eso no es broma”, respondió al exfutbolista, quien lo alentó a postular y le ofreció su respaldo.

Un informe técnico municipal confirma que la mayoría de los trenes donados están en buen estado estructural, aunque requieren ajustes para funcionar correctamente

El alcalde anunció, además, un viaje a Sevilla (España) en junio próximo junto con el teniente alcalde Renzo Reggiardo. “Estoy viajando a Sevilla para hermanar Sevilla con Lima. Vamos a hermanar la Semana Santa de Sevilla con la Semana Santa de Lima. Tenemos diez días de Semana Santa, es precioso”, comentó.

Ese mismo mes, el 20, está previsto el envío del lote de trenes desde el puerto de Stockton, en California, hacia el Callao. La donación del Gobierno de Estados Unidos será utilizada en la reactivación del antiguo ferrocarril Lima–Chosica.

“La fecha de embarque es el 20 de junio. Falta poco. Hemos tenido que lidiar con toda la burocracia horrible y también con una mala prensa, que no solo está en Perú, sino que tiene ramificaciones en Estados Unidos”, señaló.

Respuesta a críticas

Se refirió específicamente al senador de California, Dave Cortese, quien escribió una columna en la que cuestionó la entrega del material ferroviario y explicó que estos trenes liberan más de 40 sustancias químicas que elevan el riesgo de cáncer, enfermedades respiratorias y cardiacas.

“¿Por qué deberíamos alentar a Perú o a cualquier otro país a adoptar tecnologías obsoletas y contaminantes cuando tienen la oportunidad de avanzar hacia soluciones limpias?”, planteó en su escrito, a lo que la autoridad limeña replicó con firmeza.

Fuente: YouTube

“Hay un fulano que (...) dice que este tren donado va a producir contaminación. Pero la prensa local no le informa bien, no le dice que hay mil Chosicanos y contaminan más que un tren. No le cuentan toda la verdad ni el drama. Este tren está en Silicon Valley. Estamos trayendo un tren de acero inoxidable, con aire acondicionado, con dos pisos para visión panorámica. No jod**, pues”, apuntó.

“Eso lo vamos a poner aquí nomás, porque la estación está en Desamparados. Detrás de Palacio de Gobierno hay tren, y la trocha es la misma que en California. Le ahorras un montón de tiempo a la gente. Son tres o cuatro horas al día para ir y regresar. Un tren te baja eso a media hora”, agregó.

Anteriormente, López Aliaga había subrayado que la inversión total, de 24,5 millones de dólares, es mínima frente al costo de trenes nuevos, que superaría los mil millones. “Bastante hacen los ‘gringos’ con donar más de mil millones de dólares, porque eso vale”, afirmó.

Según un informe técnico de la Oficina de Servicios Generales de la Municipalidad, el 70% de las locomotoras y más del 80% de los vagones donados presentan estructuras sólidas y funcionales, aunque requieren ajustes para entrar en operación.

