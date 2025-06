¿Por qué “00:00 (Zero O’Clock)” de BTS es la canción más escuchada en este momento en Perú?

El emotivo reencuentro de Jin con su amigos de la banda BTS. (ARCHIVO/Instagram)

BTS vuelve a estar en el centro del panorama musical global con “00:00 (Zero O’Clock)”, canción que actualmente se posiciona como la más escuchada en iTunes Perú y en varias otras regiones. Este tema, elegido como himno del BTS FESTA 2025, ha cobrado un nuevo significado para ARMY y para los propios integrantes del grupo, ya que representa un punto de partida, el inicio de una nueva era tras una pausa de tres años provocada por el servicio militar obligatorio.

La canción, que originalmente forma parte del álbum Map of the Soul: 7, ha sido reinterpretada como símbolo de renacimiento. “Hemos preparado esta FESTA con ’00:00 (Zero O’Clock)’ como tema principal, que también representa el nuevo futuro que compartiremos con ARMY”, expresó el grupo durante el lanzamiento del FESTA 2025.

Con su mensaje de esperanza y renovación, el sencillo conecta profundamente con los fans, justo en un momento en el que los siete miembros están nuevamente juntos, más maduros y con una nueva visión artística.

La reaparición de Jin como conductor ficticio de “BTS NEWS” y la participación de J-Hope en distintos roles dieron inicio a la celebración de los 12 años del grupo con un enfoque emocional y cercano.

En medio de esta conmemoración, “00:00 (Zero O’Clock)” ha tomado fuerza no solo como una canción, sino como un símbolo de lo que está por venir: el reencuentro de BTS con su público, su regreso al escenario y el inicio de un capítulo que promete ser tan inolvidable como significativo.

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial “DominATE”, generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

El K-pop y algunos exponentes importantes

Super Junior, una de las bandas pioneras en el K-pop, debutó en 2005 bajo la dirección de SM Entertainment. Conocidos por sus elaboradas coreografías y diversidad musical, que incluye géneros como pop, R&B y electrónica, Super Junior ha tenido un impacto duradero en la escena musical coreana e internacional. Su sencillo “Sorry, Sorry” catapultó al grupo a la fama internacional y les permitió realizar múltiples giras mundiales, consolidando su estatus como leyendas del K-pop.

BTS, también conocido como Bangtan Boys, es una de las agrupaciones más destacadas del K-pop. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo ha alcanzado fama mundial gracias a su música, coreografías y letras que abordan diversos temas. BTS ha roto numerosos récords, como ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural los llevó a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.