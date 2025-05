Familia de piloto Ashley Vargas pide ayuda internacional y denuncia que FAP muestra menos interés en encontrarla: “Están en shock”

Familiares de la piloto de la FAP, Ashley Vargas, cuestionan falta de ayuda para encontrarla "¿Dónde están los 150 militares enviados?", indican. (Video: Unidos por FAP Ashley Vargas)

La familia de la piloto Ashley Vargas, desaparecida desde el pasado 20 de mayo cuando realizaba una misión de instrucción en navegación táctica en Pisco (Ica), expresó este lunes su preocupación por la falta de avances en la búsqueda de la aeronave y el aparente “desinterés” de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

A través de su abogado, José Ocampo, denunciaron que la operación de rastreo se ha debilitado y que se sienten abandonados por las autoridades. “Cada día estamos sufriendo por no encontrar el avión ni los restos de Ashley. También estamos sintiendo ya el cansancio y falta de interés por parte de quienes deben tener la obligación de encontrar la aeronave y el cuerpo de Ashley”, declaró en la radio Exitosa.

Según el letrado, actualmente solo reciben apoyo de voluntarios civiles y de equipos de bomberos llegados desde otras regiones. “Tenemos la ayuda de gente que ha llegado de Huacho de manera civil a ayudarnos, de bomberos que han venido desde lejos. Son los únicos que están en altamar tratando de ver, buscar y hacer alguna actividad para encontrar el avión”, afirmó.

En contraste, señaló que la presencia de la FAP en la zona se ha reducido de forma preocupante. “Está un poco replegada de sus actividades. Solo el sábado hubo mucha actividad. No hay helicópteros, no hay aviones, no hay drones, no hay personal. No hay embarcaciones que patrullen la zona. Realmente nos encontramos en un estado de desesperación”, indicó.

Fuente: Exitosa

“La familia está muy dolida, en una situación de shock porque pasan los días y no logran los objetivos, y pareciera que nos están soltando la mano”, agregó, mientras hacía un llamado urgente a la comunidad internacional para que brinde apoyo logístico. “Se puede llegar a donde se encuentre el avión, pero se necesita tecnología y decisión. Y cada día nos están dejando solos”, continuó.

El abogado, quien además es primo de los padres de la joven, también criticó la falta de comunicación entre la institución. “Lamentablemente, la familia siempre se encuentra al margen. Los comunicados oficiales siempre salen de la FAP. La familia no interviene en nada ni es informada de nada. Nos enteramos de todo a través de lo que hacen en el teatro de operaciones o por comunicados. No tenemos un equipo que trabaje con la familia”, denunció.

“La familia está en un lado, y ellos están en sus decisiones propias de su realidad castrense, de sus secretos y actividad propia de su institución. Creo que el interés cada día es menos”, añadió.

Comunicado de familiares de Ashley Vargas

En un comunicado posterior, la familia afirmó que no guardará silencio. “Ya han pasado seis días y no tenemos respuestas, seis días que evidencian las carencias de nuestra ‘gloriosa’ Fuerza Aérea, donde la vida parece no importar, y donde se ha hablado más del avión KT-1P que de la misma piloto”, se lee en la misiva.

“Aquí existen responsables, y aunque hoy se señala a la Fuerza Aérea en su conjunto, dentro de la institución hay más responsables que deberán responder por lo que está ocurriendo”, continúa.

Ocampo había denunciado anteriormente posibles fallas en el sistema de eyección y deficiencias en los mecanismos de localización de la aeronave KT-1P.

Comunicado de FAP

Respuesta de FAP

La FAP, por su parte, afirmó que el avión contaba con mantenimiento técnico adecuado y cumplía con los estándares establecidos. De igual modo, refirió que las operaciones de búsqueda aumentaron, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, con la participación del Ejército, la Cruz Roja, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía.

“Todas estas acciones reafirman el absoluto compromiso de la Fuerza Aérea con nuestra piloto y su familia, a la cual se le viene brindando el apoyo y sostenimiento emocional y material que amerita esta penosa situación”, se lee en un pronunciamiento oficial.

La semana pasada, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el premier Eduardo Arana calificó la desaparición como una “lamentable noticia” y expresó su confianza en que se pueda “encontrar nuestros materiales favorables”, sin mencionar de manera directa a la piloto, primer puesto durante toda su formación en la Escuela de Oficiales y Espada de Honor reconocida por la presidenta Dina Boluarte en 2022.