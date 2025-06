Banquete en Consejos de Ministros: Dina Boluarte y su gabinete gastaron hasta S/ 1,383 en pollo a la brasa y S/ 960 en chifa

Anthony Lastra desmiente al Ejecutivo y asegura que Dina Boluarte prometió creación de capellanía no católica “Es justo que los evangélicos también tengan su capellanía en Palacio”, habría dicho la jefa de Estado ante el hoy premier. “La reunión fue grabada por Palacio de Gobierno. Si no cumple, sería una mentira más”, aseguró el joven de 26 años

Día Mundial de la Bicicleta: desde cuándo, por qué se celebra cada 3 de junio y consejos para un viaje seguro En esta fecha se busca recordar que el acceso a una movilidad limpia y segura debe ser un derecho, no un lujo reservado a pocos