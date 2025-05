Revelan que Dina Boluarte tiene como consejero a un pastor evangélico, pese a que se declara “una mujer muy católica”

La presidenta de la República dio cuenta de lo hablado durante los quince minutos que duró la audiencia con el Sumo Pontífice. (Fuente: TV Perú)

La presidenta Dina Boluarte mantiene como consejero espiritual al pastor evangélico Anthony Lastra, pese a haberse declarado públicamente como “una mujer muy católica” tras su visita al papa León XIV en el Vaticano.

El periodista Martín Sarmiento, del medio digital La Mula, reveló este miércoles que Lastra es el primer capellán no católico que ha ingresado a Palacio de Gobierno en calidad de guía espiritual.

En una fotografía oficial que data de febrero se le observa participando en una reunión junto a otros predicadores religiosos, además de Boluarte y el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Lastra, quien ha difundido bulos sobre el derecho al aborto terapéutico (legal en el Perú desde 1924), no es ajeno al entorno político. Antes de acercarse a la jefa de Estado, fue guía espiritual del expresidente Pedro Castillo y de la exprimera dama, Lilia Paredes.

De acuerdo con el periodista, también ha visitado diversos despachos congresales, incluido los de Guido Bellido, Américo Gonza y Pasión Dávila. Además, trabajó como personal de confianza con la legisladora Katy Ugarte, con un sueldo superior a los tres mil soles, pese a contar solo con estudios secundarios completos.

En sus redes sociales, el pastor también ha predicado contra los derechos de la comunidad LGTB, se ha declarado “provida” y afirmó haber recomendado a Castillo la salida de la entonces ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, a quien calificó, literalmente, como “hija del diablo”.

“Miloslavich quiso implantar Pro LGTB y Pro Aborto. Le dije al presidente Castillo que la saque porque si no venía el juicio de Dios a su vida, y el presidente Castillo la sacó del Ministerio. Ahora te hago una pregunta: ¿tú crees que los pastores que ahora posan con la presidenta Dina le dirían lo mismo?”, se lee en una de sus publicaciones de Facebook.

No es el único personaje evangélico cercano al actual gobierno. En abril último, Juan José Santiváñez —exministro del Interior y actual asesor principal de Boluarte— participó en el cierre de la Convención Nacional de Evangélicos.

Desde Carabayllo, la presidenta aseguró que su gobierno dejará la marca de haber trabajado sin actos de corrupción.

Sin embargo, esta cercanía contrasta con las declaraciones que la presidenta hizo semanas atrás, luego de su encuentro con el papa León XIV después de la misa inaugural de su pontificado.

“Traigo el cariño del Papa, que ha demostrado su afecto al Perú durante esos 15 minutos de conversación. Lo hemos invitado personalmente a visitar nuestra querida patria, especialmente Chiclayo, que él tanto aprecia (...) Soy una mujer católica. Creo en Dios, en el Señor de los Milagros”, dijo.

Boluarte se convirtió en la primera mandataria que recibió el papa antes de la misa en la sacristía de la basílica de San Pedro, donde “dialogaron sobre el bienestar de los peruanos”, según informó la Presidencia en ese momento.

Durante la ceremonia, la gobernante ocupó la primera fila, junto al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, por tratarse de los dos países de los que el pontífice tiene la nacionalidad.

Disminuyen católicos

Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que en noviembre de 2024, el 64% de los peruanos se identificaba como católico, pero seis meses después, en mayo de 2025, esta cifra cayó al 60%. El estudio se realizó entre el 15 y 21 de mayo, apenas una semana después de la llegada de Robert Prevost al Vaticano y en medio de la emoción por su elección.

Por otro lado, el porcentaje de evangélicos aumentó del 8% al 11% en ese mismo período. Quienes profesan otras religiones disminuyeron ligeramente, pasando del 14% al 13%, de los cuales el 12.6% pertenece a otras ramas cristianas y solo el 0.2% a otras creencias. Finalmente, el 12% no se identifica con ninguna fe, el 1% se declara ateo y el 3% no sabe o no opina.