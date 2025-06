Anthony Lastra niega ser guía de Dina Boluarte, pero insiste en intención de crear capellanía evangélica

El pastor evangélico Anthony Lastra y la presidenta Dina Boluarte, quien se declara abiertamente una mujer católica.

En medio de acusaciones sobre su presunta influencia en el gobierno, el pastor Anthony Lastra negó ser el consejero espiritual de la presidenta Dina Boluarte, pese a las fotografías juntos, presencia de la mandataria en eventos evangélicos y su ingreso a Palacio de Gobierno, tal como quedó registrado en una imagen donde también aparece el hoy premier Eduardo Arana.

En entrevista con Canal N, sostuvo que no puede ser guía de la jefa de Estado dado que ella no es evangélica. “Ella es católica. Es imposible que yo sea su pastor”, declaró. No obstante, defendió la necesidad de crear una capellanía, la cual anunció en sus redes sociales y ha sido descartada por el Ejecutivo.

“Cuando va un sacerdote y un pastor, al sacerdote lo dejan entrar porque tiene su credencial. Al pastor, muchas veces, no lo dejan. ¿No es eso una forma de discriminación?”, cuestionó.

Anthony Lastra junto a Dina Boluarte y Eduardo Arana.

Al respecto, el titular del Ministerio de Justicia, Juan Alcántara, explicó que “el término capellanía es exclusivo de la Iglesia Católica” y que las disposiciones legales vigentes impiden su implementación en estructuras gubernamentales. Asimismo, negó que exista un vínculo especial entre Lastra y el Gobierno.

Por su parte, el primer ministro subrayó que el Perú es un Estado laico, pero que el gobierno mantiene una política de apertura a todas las confesiones religiosas, incluidas las evangélicas. “La posición del gobierno es consecuente con la Constitución. El Estado peruano es laico y reconocemos el valor de la iglesia católica y su historia, pero también tenemos apertura a cualquier de las confesiones. Todas las creencias son posibles y desde el gobierno debemos darle la apertura necesaria”, mencionó desde el Congreso de la República.

¿Quién es Anthony Lastra?

Según un informe del periodista Martín Sarmiento, de La Mula, Anthony Lastra es un pastor evangélico peruano que se ha convertido en una figura influyente en el entorno del poder durante los últimos gobiernos. Su presencia ha sido reportada tanto en el círculo íntimo de la presidenta Dina Boluarte como en el del vacado expresidente Pedro Castillo, a quien asesoró como consejero espiritual.

El pastor evangélico Anthony Lastra y la reunión con el presidente y su esposa.

Durante la gestión de Castillo, Lastra no solo mantuvo contacto con el exmandatario, sino también con su esposa, Lilia Paredes. De acuerdo con el pastor, la relación surgió en la segunda vuelta electoral de 2021. En una entrevista con Sudaca relató que fue un sueño de su esposa el que profetizó la llegada de Castillo a la presidencia, guiado por una “voz de Dios”. “Mi señora esposa tuvo un sueño donde una voz le dijo que Pedro iba a ser presidente. Esa palabra venía de nuestro Dios. Conozco a su esposa, que es evangélica. Ahí tenemos una relación porque somos hermanos en Cristo, con sus hijos igual”, mencionó.

Lastra defendió entonces la idea de que la fe evitaría que Castillo cayera en actos de corrupción, recomendándole avanzar “de la mano de Dios” para evadir tentaciones ilícitas, aunque en la actualidad el expresidente afronta investigaciones por organización criminal y otros cargos, incluido rebelión. “Nosotros al presidente le hemos manifestado que siempre tiene que ir de la mano de Dios. Si es así no existirá corrupción, no habrá cosas malas. La Biblia nos enseña que, si en nuestro entorno hay una persona corrupta y no se quiere enmendar, debemos alejarnos”, declaró entonces.

La influencia de Lastra no se limita al Poder Ejecutivo. Registros periodísticos lo sitúan como visitante habitual en diversos despachos del Congreso. Incluso llegó a desempeñarse como personal de confianza en la oficina de la congresista Katy Ugarte, donde recibió un sueldo superior a los tres mil soles, pese a que no contaba con estudios universitarios completos.

Anthony Lastra fue parte del equipo de Katy Ugarte. | Transparencia

El pastor también ha exhibido posturas férreas en redes sociales respecto a temas de género y derechos reproductivos, con mensajes dirigidos a figuras políticas y colectivos progresistas. Incluso, se atribuyó un rol decisivo en la salida de Diana Miloslavich del Ministerio de la Mujer, a quien tildó de “hija del diablo” y advirtió sobre un supuesto castigo divino si no era retirada. Además, rechazó abiertamente las propuestas del Partido Morado en temas como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, refiriéndose al grupo político como “la peor vergüenza para el país”.