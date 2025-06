Luciana Fuster defiende el Miss Grand Internacional y asegura que “ningún reinado está para facilitarnos todo”

Luciana Fuster apoya a la organización del Miss Grand tras grave denuncia de exreina de belleza

Luciana Fuster, exmiss Grand International 2023, se manifestó públicamente luego de que Rachel Gupta, reina 2024, anunciara su renuncia a su título en medio de una fuerte polémica. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo lamentó la situación y que el tema es delicado “que no se debe tocar como mucha gente lo está haciendo”.

“Me entristece la cantidad de comentarios y opiniones que se tenjen alrededor, sobre todo de personas tan ajenas a lo que se vive dentro de un reinado”, manifestó la exreina de belleza.

Dueño del Miss Grand International habla sobre Luciana Fuster | TikTok/@reinasperuoficial

Fuster no se refirió directamente a la denuncia de Gupta, pero fue enfática en manifestar que “solo yo conozco a fondo lo que viví y por lo tanto solo yo podría contar mi historia”.

“Yo no solo fui a ganar una corona, fui a trabajar como ha sido mi costumbre siempre, sabiendo como todos, que MGI se caracteriza por trabajar en base a sus 4B: beauty, body, brain and business. Y es que, a mi parecer, ningún reinado está para facilitarnos todo, ni resolvernos la vida; sino que se trata de un trabajo en conjunto con las organizaciones, respetando y ciñéndonos al contrato que aceptamos al inicio como en cualquier otra empresa”, agregó la también modelo.

Recalcó que “en cada experiencia que he tenido en mi vida tengo mucho agradecimiento con ambas organizaciones, MGI y MG Perú. Con ambas hemos trabajado satisfactoriamente, me quedo feliz con lo que ambas me ha dado y guardo todo lo positivo”.

Luciana Fuster se pronunció sobre el escándalo en el Miss Grand 2024

En otra parte del texto, agradeció a Jessica Newton por “tratarme siempre tan bien, acompañarme y guiarme en todo lo que se puede”.

Apoyo total a Mamá Teresa y a la organización

“Mami Teresa, como te dije, fuiste un gran apoyo para mí en cada momento, siempre motivándome y tratándome con mucho amor”, sostuvo Luciana.

“Papá Nawat, gracias por hacer posible todas las experiencias vividas y por valorar mi maravilloso reinado. Son los mejores, los quiero”, concluyó.

Finalmente, la exMiss Grand Internacional 2023, indicó que no se pronunciará más al respecto y espera que “entiendan y respeten para evitar hacerme preguntas a la espera de alguna otra respuesta de mi parte, porque no la habrá”

Mensaje a directora del ‘MGI’

Luciana Fuster, más temprano tomó una postura pública para respaldar a Teresa Chaivisut, directora del certamen. Con ello, Fuster se separó claramente de las acusaciones realizadas por Gupta.

La controversia se expandió rápidamente en redes sociales, donde seguidores y expertos exigieron claridad y respuestas por parte de la organización. Muchos esperaban una reacción de Luciana, quien es reconocida por mantener una imagen cercana y empática con su público.

Fuster compartió un mensaje dirigido a Teresa Chaivisut, que la propia directora difundió en sus plataformas digitales. En sus palabras, Luciana expresó:

“Mami, te apoyo completamente. Siempre has estado para mí con amabilidad y fortaleza, y me duele verte pasar por esto. No mereces la injusticia de lo que se dice. Quien de verdad te conoce, conoce tu integridad, tu corazón y la manera en la que elevas a los demás. Hoy y siempre cuentas con mi apoyo total”.

Luciana Fuster respalda a directores del ‘Miss Grand International’ tras la polémica renuncia de Rachel Gupta y sus denuncias. IG.

Con esta declaración, Luciana Fuster defendió la integridad de Teresa frente a las críticas y marcó distancia de las denuncias de Rachel Gupta.

Este respaldo ha generado diversas opiniones. Mientras algunos valoran la lealtad y agradecimiento de Luciana hacia la directora que la acompañó durante su reinado, otros critican que su postura pueda minimizar las posibles dificultades internas que enfrenta la organización.

Las acusaciones de Rachel Gupta han puesto en evidencia el nivel de presión física y emocional que sufren las participantes, así como la necesidad de mayor transparencia en la gestión de conflictos por parte de Miss Grand International. Además, este episodio subraya el creciente poder de las redes sociales para amplificar las voces de las reinas y también las de quienes lideran estos certámenes.

Rachel Gupta revela más secretos del Miss Grand International | TikTok