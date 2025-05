Acusan a la exMiss Grand Internacional Rachel Gupta de dar “me gusta” a ataques contra Luciana Fuster. TikTok.

Luego de que Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024 y sucesora de la peruana Luciana Fuster, anunciara su renuncia oficial al título en la madrugada del 28 de mayo, las redes sociales estallaron con comentarios y especulaciones.

Varios internautas recordaron que, en el pasado, la modelo de La India habría mostrado actitudes despectivas hacia Fuster, lo que ahora muchos ven como un acto de karma o justicia poética.

Según los usuarios, Gupta compartió semanas después de su coronación un par de historias en su cuenta de Instagram donde habría minimizado el logro de Luciana Fuster, sugiriendo que la atención mediática de ese día se debió únicamente a su propia victoria, y no a la peruana que entregaba la corona.

Aunque estas publicaciones fueron eliminadas a los pocos minutos, quedaron grabadas en la memoria de los seguidores del certamen.

Usuarios recuerdan cuando Rachel Gupta apoyó el hate contra Luciana Fuster. TikTok.

Señalamientos por “likes” y publicaciones contra Luciana Fuster

No solo las historias eliminadas generaron polémica. Algunos usuarios también aseguraron que Gupta interactuaba constantemente con publicaciones y comentarios que atacaban a Luciana Fuster, incluyendo “me gusta” a mensajes de hate y descalificaciones.

“Miss Francia siempre tuvo la razón. Sin contar que Rachel Gupta posteaba y daba like al hate que recibía Luciana Fuster”, escribió un usuario en TikTok, respaldando así a la representante francesa Safiétou Kabengele.

Las acusaciones han cobrado fuerza en las últimas horas, sobre todo tras la sorpresiva renuncia de Gupta, que ha abierto nuevamente el debate sobre el clima de tensiones y rivalidades dentro del Miss Grand International.

Miss Francia rompe el silencio: “Nunca fui falsa, solo malinterpretada”

A los cuestionamientos de los internautas se sumó una contundente declaración de Safiétou Kabengele, Miss Grand Francia 2024 y tercera finalista del certamen. En diciembre del año pasado, la modelo publicó en Instagram que Rachel Gupta le había faltado el respeto frente al equipo de MGI y a las demás concursantes.

“No fingiré una relación con alguien que me hizo daño y con quien no tengo ningún vínculo. Me mantengo auténtica”, escribió entonces.

Miss Grand Francia acuso de faltarle elr espeto a Rachel Gupta, Miss Grand International 2024. IG.

Ahora, tras la renuncia de Gupta, Kabengele volvió a pronunciarse en redes: “Nunca fui falsa, solo malinterpretada. Ahora lo entiendes”.

Su comentario fue ampliamente interpretado como una confirmación de que los señalamientos contra Rachel no eran recientes ni infundados, sino parte de una historia más amplia de conflictos dentro del certamen.

Miss Grand Francia rompe su silencio contra Rachel Gupta al renunciar al Miss Grand International 2024. TikTok.

Rachel Gupta y sus graves acusaciones al Miss Grand International

En medio de este torbellino de críticas y filtraciones, Rachel Gupta decidió publicar un extenso video el 29 de mayo en el que denunció maltrato psicológico, promesas incumplidas, presiones físicas extremas y abandono por parte de la organización Miss Grand International.

“Es con profundo pesar que comparto esta noticia: he tomado la decisión de renunciar al título de Miss Grand International 2024 y devolver mi corona”, declaró al inicio del video. Aseguró que su sueño se convirtió en una pesadilla: “Los últimos meses han sido los peores de mi vida. La última vez que fui verdaderamente feliz fue la noche en que gané”.

Rachel Gupta renunció a su corona como Miss Grand International | Rachel Gupta Youtube

Rachel Gupta contra ‘MGI’: Abandono, presión estética y condiciones precarias

Rachel Gupta relató que fue alojada en condiciones inadecuadas desde el inicio de su reinado. Primero, en una habitación diminuta; luego, en una casa alejada de la ciudad, sin transporte, alimentos ni elementos básicos para cocinar.

“Me dejaron días enteros sin ningún contacto. No tenía eventos ni tareas. Estaba completamente sola, deprimida… Me sentí utilizada y completamente desprotegida”.

También denunció que fue acosada respecto a su cuerpo. “Me tocaban y me decían en qué partes debía bajar de peso. Era humillante”, expresó. “Ellos solo quieren que sonrías en la alfombra roja, aunque no sepan si estás viva o muerta”.

Otra de las revelaciones más graves fue que nunca recibió el premio económico completo prometido tras su victoria. “Solo me pagaron el estipendio del primer mes”, aseguró, y añadió que le robaron 1.000 dólares mientras estaba bajo la responsabilidad de la organización. “No investigaron nada, solo me culparon y dijeron que no se podía probar”.

Rachel Gupta - Miss Grand International - Perú

La polémica alrededor de Rachel Gupta ha generado opiniones divididas. Mientras muchos empatizan con su testimonio y denuncian el trato deshumanizante de algunos certámenes de belleza, otros no olvidan su aparente actitud hostil hacia Luciana Fuster y sus compañeras.

Entre comentarios de apoyo y otros que celebran su renuncia como una especie de justicia, la situación deja al descubierto las tensiones, presiones y rivalidades que pueden vivirse detrás de las coronas, los vestidos y los flashes.

Rachel Gupta, representante de India, es coronada como Miss Grand International 2024 por la peruana Luciana Fuster en una emotiva ceremonia en Tailandia.