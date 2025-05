Miss Grand International pone los ojos en Luciana Fuster: esto dijo el presidente sobre un segundo reinado

Dueño del Miss Grand International habla sobre Luciana Fuster | TikTok/@reinasperuoficial

La renuncia de Rachel Gupta al título de Miss Grand International 2024 ha desatado una ola de reacciones a nivel mundial. En medio del escándalo por las graves denuncias de maltrato psicológico, promesas incumplidas y un entorno tóxico, muchos han vuelto la mirada a Luciana Fuster, la modelo peruana que fue coronada como reina del certamen en 2023.

Luciana Fuster, una de las representantes más populares en la historia del concurso, entregó la corona a Rachel Gupta hace apenas cinco meses. Por eso, al confirmarse la salida de la modelo india, sus seguidores inundaron las redes sociales con un pedido particular: que Luciana retome su lugar como Miss Grand International. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el propio presidente del certamen, Mr. Nawat Itsaragrisil.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, el magnate tailandés respondió al clamor popular indicando que no es posible reinstaurar a una exreina en el cargo. Además, detalló que Luciana Fuster se encuentra actualmente con compromisos en Lima. Sin embargo, la tiene en cuenta para otras actividades.

Luciana Fuster ganó el Miss Grand International 2023, convirtiéndose en la segunda peruana en obtener dicho título.

“Es demasiado tarde. Yo quería que ella vaya a Guatemala, pero ahora tiene que grabar un programa en Lima, así que no pudo venir”, explicó. Aun así, manifestó su deseo de seguir contando con la peruana dentro de la organización.

Tras la salida de Rachel Gupta, la organización Miss Grand International anunció que Christine Opiaza, primera finalista del certamen de belleza y representante de Filipinas, asumirá oficialmente el título. La ceremonia de coronación se realizará este martes 3 de junio.

Luciana Fuster coronará a la nueva reina el 3 de junio de 2025.

Luciana Fuster apoya al Miss Grand

En medio de la polémica que sacude al certamen Miss Grand International, Luciana Fuster salió en defensa de Teresa Yuphayao Chaivisut, empresaria tailandesa y vicepresidenta de la organización. La modelo peruana expresó públicamente su respaldo a través de un emotivo mensaje en redes sociales, luego de las graves acusaciones formuladas por Rachel Gupta.

“Mami, estoy completamente contigo. Siempre has estado ahí para mí con nada más que amabilidad y fortaleza, y me parte el corazón verte pasar por esto. No mereces la injusticia de lo que se está diciendo”, escribió Fuster.

Además,la excompetidora de ‘Esto es Guerra’ destacó la integridad de la vicepresidenta del Miss Grand International: “Cualquiera que realmente te conozca, conoce tu integridad, tu corazón y la forma en que elevas a los demás. Tienes todo mi apoyo hoy y siempre”.

Luciana Fuster usó sus redes sociales para dar su total respaldo a Mrs Teresa Chaivisut.

Rachel Gupta, sucesora de Luciana Fuster, denunció maltrato, incumplimiento de promesas y un entorno tóxico durante su breve reinado. Entre sus declaraciones más delicadas, afirmó que Teresa Yuphayao desacreditó a una exreina que denunció abuso sexual durante un viaje oficial del certamen.

¿Qué dijo Rachel Gupta sobre el certamen?

Rachel Gupta, quien se alzó como Miss Grand International 2024, conmocionó a la comunidad internacional al comunicar su renuncia irrevocable a la corona. A través de un video difundido en redes sociales el 29 de mayo, la modelo india detalló los motivos que la llevaron a tomar esta drástica decisión.

Rachel Gupta llora al contar que no le daban de comer en el Miss Grand International | TikTok

“Los últimos meses han sido los peores de mi vida. La última vez que fui verdaderamente feliz fue la noche en que gané”, expresó Gupta visiblemente afectada. Según su testimonio, tras ser coronada fue llevada a una vivienda en malas condiciones, alejada de la ciudad y sin condiciones básicas como seguridad, transporte o alimentación adecuada. “Estaba completamente sola”, relató.

Además, denunció que recibió presiones constantes sobre su apariencia física, incluyendo contacto físico no consentido y observaciones humillantes. “Me decían dónde debía bajar de peso. Era humillante”, señaló.

Rachel Gupta también afirmó que nunca se le otorgaron los beneficios prometidos y fue responsabilizada por el robo de 1.000 dólares. Incluso, contó que fue obligada a firmar un contrato bajo amenazas. “Hablar era sinónimo de represalias”, indicó.

Rachel Gupta renunció a su corona como Miss Grand International 2024.

Entre lágrimas, criticó el rumbo comercial del concurso: “Nos coronan para vender productos baratos en redes. No me sentí reina, me sentí una vendedora”. Y concluyó con una advertencia a futuras aspirantes: “Si vas a competir, entra con los ojos abiertos. Incluso si ganas, estarás completamente sola”.