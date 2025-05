Síndrome de ojo seco aumenta en invierno: conoce cómo evitar esta condición que afecta al 40% de peruanos

Conoce cómo evitar el síndrome de ojo seco que incrementa en invierno. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El síndrome de ojo seco afecta a más del 30% de la población mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y su presencia es más frecuente en mujeres y adultos mayores. En Perú, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) señala que el 40% de la población padece este trastorno, en muchos casos sin saberlo. Durante la temporada de bajas temperaturas, los especialistas registran un aumento en las consultas oftalmológicas debido a síntomas específicos como ardor, sensación de arenilla, enrojecimiento y visión borrosa.

Esta afección se produce por una escasa producción o una rápida evaporación de las lágrimas, lo que puede reducir de manera importante la calidad de vida cuando no recibe tratamiento oportuno. Los especialistas resaltan que el síndrome de ojo seco no debe considerarse una simple molestia pasajera, ya que puede derivar en complicaciones más severas si no se atiende correctamente.

Incremento de ojo seco en invierno

Durante el invierno, el uso de sistemas de calefacción y la permanencia en ambientes con poca ventilación incrementan la incidencia del síndrome de ojo seco. La exposición prolongada al aire caliente, el uso continuo de pantallas digitales y la deficiente circulación de aire provocan una disminución de la humedad ambiental, lo que acelera la evaporación de la película lagrimal y favorece la aparición de los síntomas descritos.

Los especialistas advierten que en los casos crónicos puede producirse daño en la superficie ocular, dificultando las actividades cotidianas y aumentando la posibilidad de infecciones o complicaciones visuales. Los adultos mayores y quienes pasan largas horas frente a dispositivos electrónicos presentan un riesgo mayor, especialmente durante los meses de clima frío, cuando el aire seco intensifica la incomodidad ocular.

¿Cómo prevenir el ojo seco en invierno?

La doctora Marleni Mendoza, oftalmóloga y asesora científica de Laboratorios Lansier, señala que en invierno el frío y la calefacción aumentan el riesgo de desarrollar síndrome de ojo seco y causando molestias. Por ello, recomienda tomar medidas para proteger la salud ocular durante esta temporada:

Mantener una adecuada humedad ambiental utilizando humidificadores en espacios cerrados.

Reducir el uso excesivo de calefactores y procurar la circulación de aire en interiores.

Practicar el parpadeo consciente, especialmente para quienes pasan mucho tiempo frente a pantallas digitales (computadoras, celulares, televisores).

Aplicar lágrimas artificiales sin conservantes, preferentemente tras evaluación médica, para conservar la lubricación ocular.

Limitar el uso de lentes de contacto en ambientes secos o usar lentes diseñados para personas con ojo seco.

¿Cómo evitar la fatiga visual?

Para evitar la fatiga visual, la doctora Marleni Mendoza recomienda aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante al menos 20 segundos un objeto ubicado a seis metros de distancia. Esta práctica ayuda a relajar los ojos, especialmente para quienes pasan largas horas frente a pantallas digitales.

En cuanto a la alimentación, Mendoza destaca la importancia de consumir ácidos grasos omega-3, que se encuentran en alimentos como salmón, atún, sardinas, nueces y semillas. Además, sugiere incluir frutas antioxidantes en la dieta y mantener una adecuada hidratación, bebiendo al menos dos litros de agua al día para favorecer la producción natural de lágrimas y mantener la salud ocular.

Higiene y consultas regulares

La doctora Claudia Arrascue señala que mantener un hábito de higiene adecuado resulta fundamental en la prevención de patologías oculares, especialmente en invierno y climas húmedos. En ese sentido, la especialista da las siguientes recomendaciones:

Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de estornudar o toser.

Evitar tocarse los ojos o el rostro con las manos sucias.

Disponer de elementos de aseo personal propios y no compartirlos.

Mantener estas prácticas para reducir el riesgo de transmisión de infecciones.

Arrascue destaca el beneficio de mantener los interiores moderadamente húmedos, lo cual ayuda a reducir la evaporación de las lágrimas y a aliviar las molestias oculares. La hidratación, según la especialista, debe asegurarse tanto mediante el consumo suficiente de agua como por el empleo de lágrimas artificiales con supervisión médica.