Milenka Nolasco llora en TV y sus padres la defienden de grave acusación que hicieron dos tiktokers chilenos

Milenka Nolasco llora por ataques y acusaciones en su contra | América TV

La streamer e influencer Milenka Nolasco rompió su silencio en el programa de La Chola Chabuca para aclarar las acusaciones que dos tiktokers chilenos, Benja y su hermano Sergio Ignacio, hicieron en su contra. Los jóvenes la denunciaron públicamente por supuestamente haber comprado pasajes de avión con tarjetas clonadas, una acusación que la influencer negó con firmeza y que motivó una gran polémica en redes sociales.

En la entrevista, Milenka explicó cómo comenzó la relación con los tiktokers. Contó que, al igual que existen canjes para operaciones estéticas como de nariz o cuerpo, a ella le ofrecieron un canje para hacer publicidad. Fue así que propuso que los jóvenes pudieran acceder a viajes mediante colaboraciones para promocionar marcas o servicios en las redes sociales. “Les propuse que haya una agencia de canje a través de TikTok, Instagram, y ellos ya verán si aceptan, ofrecen”, detalló.

Milenka Nolasco llora por el hate que recibe luego de denuncia de tiktokers chilenos

Según la influencer, Benja y Sergio la contactaron por Instagram y, al enterarse de que no tenían dónde quedarse ni dinero para solventar gastos, les ofreció alojamiento en su casa y apoyo durante su estadía. “Les llevé para comer. Y ahí empieza de alguna forma esta amistad. Ellos me buscan y luego se enlaza una colaboración, no?”, manifestó para aclarar que fue una relación que se dio de forma natural.

Milenka también contó que ella tenía un viaje pendiente a Miami y que quería que los chicos también pudieran viajar. “Ellos ya han viajado porque tienen su visa, y yo dije sería un boom que el cuarteto estuviera en Miami. Podríamos hacer varias colaboraciones grandes”, explicó.

Sin embargo, los tiktokers no tenían dinero para los gastos y por eso ella propuso que aceptaran un canje con una agencia que gestionaba vuelos y paquetes turísticos a cambio de contenido para redes sociales. Los jóvenes aceptaron la propuesta, convencidos de viajar sin costo.

Milenka Nolasco se pronunció tras ser acusada de usar tarjeta clonadas. (Captura de IG)

Durante el viaje, Milenka insistió en que todos grabaran contenido para sus redes sociales. Sin embargo, uno de los jóvenes no pudo realizar su check-in en el aeropuerto debido a un problema con la visa, algo que generó preocupación. “Nosotros le dijimos a los chicos que debe ser por los impuestos o no sé por qué le negaron la visa, pero sí o sí teníamos que ir. No podía cancelar el vuelo porque estábamos haciendo esta publicidad”, comentó.

Sobre los ataques en redes sociales que ha recibido desde entonces, Milenka confesó que ha pasado por momentos difíciles. “Hace días ya había llorado en vivo porque me caía demasiado hate por mi físico, porque me puse un vestido de quinceañera. Soy una persona que tiene sentimientos, entonces esto me va a afectar, obviamente”, aseguró.

Milenka Nolasco se presentó en el programa de la Chola Chabuca

Sus padres la defienden de ataques

Sus padres también tomaron la palabra para defenderla. El padre de Milenka contó que siempre conversa con ella y le aconseja mantener la fortaleza frente a las críticas. “Le decimos que deje de estar viendo los comentarios, que eso es peor”, manifestó. Además, reveló que están asesorándose legalmente para proteger a su hija frente a las amenazas que han recibido por redes sociales. “Ya estamos con un abogado viendo este tema, porque quizás también pueden hacer una denuncia, o tantas cosas que los cibernéticos pueden hacer”, indicó.

Padres de Milenka Nolasco defienden a su hija de los ataques que recibe en redes sociales | América TV

La madre de Milenka expresó el dolor que sienten por los ataques y la preocupación por la seguridad de su hija. “Quiero pedir que paren con esto porque tiene sentimientos. No está trabajando y no tenemos ni celular, porque nos los bloquean todo el tiempo. Estamos incomunicados, pero ahí estamos, dándolo todo”, dijo con emotividad. También contó cómo ella misma trató a los tiktokers como si fueran parte de la familia, confiando en ellos al permitirles estar en su casa y acompañarlos en viajes. “Nos pasa por confiar y meter a la casa sin conocer a la persona como es. Ella es bien confiada y yo le sigo a ella en lo que dice. No midió las consecuencias que puede pasar por confiar o traer personas a mi casa”, agregó.

Finalmente, Milenka agradeció a sus seguidores y a quienes le han brindado apoyo durante esta situación. “Estoy muy agradecida con las personas que realmente me apoyan y me creen, que aún así me siguen defendiendo en redes. Todo lo que estoy creciendo se los debo a ellos y siempre voy a estar agradecida con mi gente, con los que me rodean y también con mi familia que está ahí apoyándome”, expresó emocionada.