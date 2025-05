Milenka Nolasco se defiende tras ser acusada de comprar pasajes aéreos con tarjetas clonadas: “Difícil de explicar”

Milenka Nolasco es acusada por tiktokers chilenos de usar tarjetas clonadas para comprar pasajes aéreos. | TikTok.

Una grave denuncia ha remecido el mundo de los creadores de contenido en redes sociales. Los populares tiktokers chilenos Benja y su hermano Sergio Ignacio acusaron públicamente a la influencer peruana Milenka Nolasco por un presunto uso de tarjetas clonadas para la compra de boletos aéreos hacia Estados Unidos. El incidente habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, donde los hermanos fueron impedidos de abordar su vuelo debido a supuestas irregularidades detectadas por las autoridades migratorias.

El viaje, que incluía también a la influencer Daniela Taquire, tenía como destino Estados Unidos, pero según lo relatado por Benja a través de TikTok, todo se frustró cuando al momento de abordar fueron retenidos por problemas con su documentación. Lo más grave, según indicó, es que producto de este episodio, tanto él como su hermano habrían perdido sus visas americanas, hecho que atribuyen directamente a Nolasco.

“Me quitaron la visa por culpa de eso, no puedo volver a entrar a Estados Unidos”, expresó Benja visiblemente afectado en un video difundido en su cuenta de TikTok. Además, sostuvo que fue informado por autoridades de que los boletos de avión habrían sido adquiridos con tarjetas clonadas, lo cual encendió las alarmas durante el control migratorio.

Milenka Nolasco se defiende ante graves acusaciones. (Foto: Captura de IG)

El relato tomó un giro aún más polémico cuando Benja reveló que tuvo una conversación telefónica con la madre de Milenka Nolasco, quien presuntamente le habría pedido disculpas por lo ocurrido y confirmado que su hija ya habría usado este método en ocasiones anteriores. “Me dijo: ‘ella ya ha viajado antes así, eso es ilegal’”, señaló el influencer, añadiendo que la mujer lamentó que su hija no les advirtiera previamente.

En tanto, Benja anunció que está evaluando junto a su hermano la posibilidad de emprender acciones legales contra la influencer peruana, debido a las consecuencias migratorias y legales que han enfrentado tras el incidente.

“Uno esperaba mínimo un perdón, pero ni un perdón de su parte, eso no se hace. No lo queríamos hacer público, pero nos obligaron”, sentenció Benja en una entrevista reciente con el también tiktoker Carlitos TV.

Milenka Nolasco se pronunció sobre lo ocurrido

Ante las graves acusaciones que pesan en su contra, Milenka Nolasco decidió utilizar su cuenta de Instagram para pronunciarse al respecto. Para empezar, la tiktoker dio a conocer que se demoró reaccionar debido a que estaba siendo asesorada de manera legal.

“Hola gente buenas tardes, si recién me pronuncio sobre el tema es debido a que todo lo sucedido me afecta de una manera muy difícil de explicar, lo he estado conversando con amigos y familiares y hemos coincidido en que lo mejor, considerando la magnitud de las acusaciones, la mejor decisión será llevar todo por la vía legal como ya se está haciendo desde el primer momento. Y es por eso que aún no he salido a aclarar hasta que mis abogados me lo permitan” indicó.

Asimismo, ante las críticas que surgieron en su contra, así como las acusaciones por presuntamente usar tarjetas clonadas, Milenka Nolasco dio a conocer que tomaría acciones legales, especialmente contra las personas que han salido a afirmar que ella tenía conocimiento sobre este delito.

“Finalmente, y respecto a las acusaciones falsas que están haciendo en mi contra, respecto a que clono tarjetas o que formo parte de una organización criminal que clona tarjetas, es totalmente FALSO. Estaremos tomando acciones contra todos los que emitieron afirmaciones falsas en mi contra con el fin de difamarme. Las personas responsables de estos actos difamatorios serán notificadas en las próximas 24 h”, indicó.

Milenka Nolasco se pronunció tras ser acusada de usar tarjeta clonadas. (Captura de IG)