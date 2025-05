Dilbert Aguilar advierte a su esposa sobre Claudia Portocarrero: “Es mi amiga y nadie lo va a impedir”

Esposa de Dilbert Aguilar molesta con Dilbert Aguilar por ir al podcast de Claudia Portocarrero | América Hoy

El cantante Dilbert Aguilar, conocido como ‘El pequeño gigante de la cumbia’, rompió su silencio tras la molestia de su esposa Jhazmín Gutarra, quien se mostró indignada luego de que el artista apareciera en redes sociales junto a su expareja, la exbailarina Claudia Portocarrero, en una colaboración para un nuevo podcast.

Lejos de ofrecer disculpas, Dilbert Aguilar defendió su amistad con Claudia Portocarrero, con quien mantuvo 12 años de relación amorosa, y aseguró que no pondrá fin a ese vínculo solo porque su esposa esté molesta.

“Jazmín no está acostumbrada a la farándula y habla cosas que no tiene que hablar. Solo he ido a un podcast porque Claudia me invitó, hicimos un bailecito para las redes. Claudia es mi hermana, mi amiga de toda una vida y nadie lo va a impedir, ni mi esposa ni mi hermana, tan solo Diosito”, sostuvo el artista.

Dilbert Aguilar defiende su amistad con Claudia Portocarrero tras la polémica generada por su aparición conjunta en un podcast.

El músico también aclaró que no hay motivos para escándalos y que todo fue una participación puntual sin segundas intenciones. Además, criticó la reacción de Jhazmín Gutarra, asegurando que está siendo malinterpretado. “Ahora la están llamando, a ella la victimizan, le dicen pobrecita, pero pobrecita de qué, si yo no he hecho nada malo”, comentó.

Dilbert Aguilar afirmó que no tiene ningún problema con su esposa, pero sí señaló que debe aprender a manejar la exposición mediática. “Habrá momento de reclamarle por hablar cosas que no son ciertas, le haré entender cómo son las cosas, de lo que puede hablar y de lo que no, porque la perjudicada es ella”, agregó al diario Trome.

Cuando fue consultado sobre si lo estaban haciendo quedar como un infiel, Dilbert respondió tajante: “No lo soy”. Aseguró que todo se trató de un malentendido amplificado por el entorno mediático. “La han hecho pisar el palito”, dijo en referencia a su esposa.

“No tengo nada en contra de mi esposa y la respeto. Ella no entiende cómo es esto... pero yo estoy tranquilo”, sentenció el cangtante de cumbia.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero fueron pareja por 12 años. Hoy son buenos amigos.

La molestia de la esposa de Dilbert Aguilar

La reacción de Jhazmín Gutarra surgió tras ver en redes sociales imágenes del cantante bailando con Claudia Portocarrero. En declaraciones a ‘América Hoy’, la mujer expresó su profunda molestia al no haber sido informada previamente sobre la participación. “Es una falta de respeto lo que ellos me están haciendo a mí”, declaró.

Asimismo, dejó entrever que Claudia Portocarrero intentó entrometerse en su relación en el pasado y advirtió que tiene pruebas que podrían revelar más de lo que se sabe. “Si en algún momento ella me lastimó con mentiras, porque pruebas tengo, yo prefiero quedarme callada”, dijo, aunque lanzó una advertencia: “Sé que tarde o temprano se va a saber la verdad”.

El reencuentro entre Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar enfadó a la esposa del cantante | Captura América TV

Finalmente, visiblemente dolida, Jhazmín Gutarra dijo sentirse burlada como mujer y madre. “Es triste enterarse por redes. Si él tuviera un poco de respeto o cariño hacia mí, lo hubiese evitado o al menos me lo comentaba”.

¿Qué dijo Claudia Portocarrero?

En medio del malestar que expresó Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, por el reciente reencuentro entre su pareja y Claudia Portocarrero, la exbailarina optó por no responder directamente a las críticas. En lugar de dar declaraciones, publicó en sus redes sociales un mensaje enfocado en el amor propio y el fortalecimiento personal.

“Obsesiónate contigo misma. Con tu crecimiento. Con tu poder, con tu paz”, escribió.

El texto continuó con una reflexión de tono motivacional: “Deja de poner tu energía en personas o situaciones que no la merecen. No estás aquí para mendigar atención, amor o validación. Estás aquí para evolucionar, para construir, para liderarte (...) Sé tu propio proyecto. Sé tu inversión más importante”.

Claudia Portocarrero lanza fuerte mensaje a la esposa de Dilbert Aguilar luego de su molestia por reencuentro.