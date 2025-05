Dilbert Aguilar defiende reencuentro con Claudia Portocarrero y cuestiona a su esposa: “¿Qué hice mal?"

Dilbert Aguilar responde a molestia de su esposa por ir al podcast de Claudia Portocarrero | América Hoy

Dilbert Aguilar, conocido como ‘El pequeño gigante de la cumbia’, finalmente rompió su silencio tras la polémica que generó su reciente reencuentro con Claudia Portocarrero, su expareja sentimental. Las imágenes de ambos bailando y compartiendo en el podcast de la popular ‘Ñañita’ no solo provocaron comentarios divididos en redes sociales, sino que encendieron la furia de su esposa, Jazmín Gutarra.

En diálogo con el programa ‘América Hoy’, el cantante de cumbia minimizó la controversia y defendió su presencia en el podcast. “Súper chévere, como siempre. En todos los podcast que estoy visitando me tratan con cariño y yo voy a cualquiera que me inviten. Yo soy artista y voy a donde sea”, aseguró, restando importancia al contexto personal que rodea su participación.

Sobre los comentarios negativos que ha recibido por reencontrarse con Claudia Portocarrero, con quien tuvo una relación de 12 años, Dilbert Aguilar fue claro: “Yo lo tomo de la mejor forma, no hay problema. La gente tiene derecho a hablar lo que quiere, no voy a reclamar nada ni voy a juzgar a nadie. Que venga lo que venga”.

Más allá del revuelo, Dilbert defendió su actuar y manifestó que no ve motivo alguno para generar conflicto con su esposa. “¿Por qué tendría que haber problema? ¿Qué de malo estoy haciendo yo?”, cuestionó.

Luego añadió una frase que ha sido interpretada como un mensaje directo a Jazmín Gutarra: “¿Por qué tendría que haber problema? ¿Qué de malo estoy haciendo yo? Si tú fueras una mujer común y corriente normal, con pensamientos normales, ¿cómo actuarías? (Somos amigos de años), a eso voy".

La molestia de Jazmín Gutarra

El comentario no pasó desapercibido, sobre todo considerando que su esposa había manifestado públicamente sentirse profundamente herida. “Yo me siento burlada como mujer, es una falta de respeto. No solo me faltó el respeto a mí como mujer, sino como la mamá de su hija”, expresó Jazmín Gutarra al ser consultada por ‘América Hoy’.

También dejó entrever que Claudia Portocarrero había intentado afectar su relación en el pasado y advirtió que tenía pruebas que podría revelar, aunque prefería guardar silencio. “Lo único que está buscando es querer verme mal y no lo va a lograr. Sé que tarde o temprano se sabrá la verdad”, dijo.

Para la esposa del cantante, el problema no fue solo el reencuentro, sino el hecho de haberse enterado por redes sociales. “Es de lo más triste”, afirmó. Según ella, Dilbert Aguilar sabía perfectamente lo que ese acercamiento significaba emocionalmente para ella y, aun así, no hizo nada por prevenirlo.

“Si él al menos tuviese un poquito de respeto o cariño hacia mi persona, lo hubiese evitado o me hubiese comentado”, sostuvo.

¿Por qué se separaron Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar?

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero vivieron una de las relaciones más recordadas del mundo de la cumbia peruana. Juntos durante 12 años, la pareja no terminó por infidelidades ni conflictos, sino por un desgaste emocional que ambos reconocieron con el paso del tiempo. Según contó el cantante, la rutina compartida día a día fue uno de los factores determinantes para que el romance se apagara.

“Nos despertábamos juntos, íbamos al canal juntos, veníamos acá al periódico juntos, a las giras juntos. Como que ya te aburres y el amor se va apagando”, explicó.

Durante los últimos dos años de relación, el vínculo se tornó más fraternal que romántico, lo que los llevó a terminar de manera pacífica. “Fue salomónico, sin notario de por medio. A ella le dejé la casa y yo me llevé mi bus”, reveló Aguilar. Tras la ruptura, continuaron trabajando juntos durante casi tres años, manteniendo una relación profesional sin conflictos.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero terminaron en buenos términos tras 12 años de relación sentimental.