Subir el sueldo de Dina Boluarte a más de S/35 000 no forma “parte de la agenda” por ahora, afirma Eduardo Arana

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró este miércoles que el aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte a más de S/35 000 no forma parte de la agenda del Ejecutivo por ahora.

La declaración se dio tras ser consultado por un documento difundido por el programa Panorama, el cual señala que el trámite para elevar el salario presidencial inició en el Despacho Presidencial.

“Aun cuando se podría decir que ese documento es anterior a mi gestión, lo que tengo entendido es que, dentro del procedimiento general que asume Servir y el Estado en la regulación de sueldos, no puede escapar ninguna de las entidades e instituciones del Estado”, afirmó Arana.

“Si lo hizo la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) o (Presidencia), es parte del procedimiento que tiene como propósito regular las falencias o inequidades que existen en el Estado”, agregó antes de enfatizar que no existe ninguna resolución sobre el tema.

Dina Boluarte especula sobre la veracidad de las encuestas que reflejan sus altos niveles de desaprobación. (Foto: Presidencia del Perú)

“Lo importante es que este documento o cualquier otro no ha originado una decisión. Lo que yo puedo asegurarles es que no hay una decisión, y todavía el Ejecutivo, por lo menos desde mi gestión, no estamos asumiendo esto como parte de la agenda”, subrayó.

Un documento fechado el 10 de febrero, y al que tuvo acceso el dominical, aborda la valorización de los cargos de funcionarios dentro de esta entidad. Este dato contradice la versión del Gobierno, que afirma que la propuesta nació tras un análisis técnico realizado por Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El oficio N.º 001180-2025-DP/SSG, firmado por Antonio Ramos Bernaola, subsecretario general del Despacho Presidencial, fue enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros junto con anexos y referencias para tramitar el aumento salarial.

De acuerdo con el reportaje, posteriormente, el Ejecutivo clasificó como reservados todos los papeles relacionados con esta solicitud para evitar que la ciudadanía conozca el origen del proceso.

Comunicado de Presidencia

En desarrollo.