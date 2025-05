Joven que perdió a su padre médico, estudiará medicina humana gracias a Beca 18

Celeste Cárdenas accedió a una beca integral del programa Beca 18 para estudiar Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres. (Andina)

A los 18 años, Celeste Cárdenas recibió la noticia que cambiaría su vida: fue seleccionada para Beca 18, lo que le permitirá estudiar la carrera de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres. La confirmación de su ingreso fue un momento de profunda emoción para ella y su madre, quienes se abrazaron entre lágrimas, conscientes de que no solo se trataba de un logro académico, sino también del cumplimiento de una promesa hecha en vida a su padre, el médico ginecólogo Mario Luis Cárdenas, fallecido en 2023 debido a un cáncer de riñón.

“Le prometí en vida que estudiaría Medicina. Me dijo que no era fácil, pero que debía luchar y nunca perder la vocación de servicio. Me pidió también que, si podía, ayudara a quienes no pueden pagar su medicina. Eso se quedó grabado en mí”, compartió Celeste en declaraciones a la agencia Andina.

Desde pequeña, Celeste tuvo contacto con el mundo médico. Su madre es técnica en enfermería y trabajaba en turnos largos en hospitales, por lo que la niña la acompañaba durante sus jornadas. Allí, entre salas de emergencia y pasillos hospitalarios, Celeste fue alimentando una vocación que, años más tarde, se volvió un propósito de vida.

Un camino marcado por la adversidad

La historia de Celeste no solo es la de una joven con metas claras, sino también la de una familia que ha resistido la pérdida, la enfermedad y las carencias económicas. Tras la muerte de su padre, Celeste, su madre y su hermanito de seis años enfrentaron una situación económica crítica.

La joven vivió junto a su madre y hermano en Manchay tras perder a su padre, un médico ginecólogo fallecido por cáncer de riñón en 2023. - crédito Andina

“Hubo momentos en los que solo comíamos una o dos veces al día. Estudiaba con beca en la academia Vonex, gracias al apoyo de personas que confiaron en mí. Y aunque no ingresé a San Marcos, no dejé de intentarlo”, relata con determinación.

Las dificultades no se limitaron al plano económico. Tras el fallecimiento del padre, también enfrentaron el alejamiento de parte de la familia paterna y la pérdida de la vivienda en la que residían. Tuvieron que mudarse a casa de la abuela, donde tampoco fue fácil adaptarse. “Nadie confiaba en que lo lograría. Me decían que mejor me fuera a un instituto. Todo eso dolía, pero lo usé como combustible para seguir”, cuenta Celeste.

Una madre resiliente y un legado que persiste

El mayor pilar de Celeste ha sido su madre, quien no solo la ha apoyado emocionalmente, sino que ha sido un ejemplo de fortaleza. En 2021, durante la segunda ola de la pandemia, estuvo tres semanas intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Dos de Mayo, donde trabaja. Contra todo pronóstico, sobrevivió.

“Los médicos no daban esperanzas. Pero sobrevivió. Y desde que salió, hasta el día de hoy, ha estado a mi lado”, recuerda Celeste con gratitud. Su madre, además de enfrentar su propia recuperación, se mantuvo firme en su apoyo a la hija que luchaba por cumplir una promesa y abrirse camino hacia la universidad.

El acompañamiento psicológico también jugó un rol importante. Celeste recibió apoyo profesional para sobrellevar el duelo. “No podía llorar delante de mi mamá porque ya tenía bastante con lo suyo. Así que lo hacía sola. Hoy intento recordarlo con amor, como una luz que me guía”, afirma.

Gracias a una beca de la academia Vonex, Celeste se preparó para postular a universidades pese a sus limitaciones económicas.

Una vocación al servicio del país

Celeste iniciará su formación en Medicina Humana en el segundo semestre de 2025, con una meta clara: especializarse en cirugía cardiovascular. Además, planea realizar su Serums (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud) en una zona rural del país, reafirmando su compromiso con el acceso equitativo a la atención médica.

“Viví con mi papá el maltrato en algunos hospitales del seguro. Quiero cambiar esa imagen. El trato humano tiene que ser parte de la atención médica”, sostiene.

El deseo de Celeste no se limita a su desarrollo profesional. Su familia sigue siendo su motor y su inspiración. “Mi hermanito Sebastián también es mi motor. Me gustaría ayudarlo cuando llegue su momento de postular”, dice.

Un mensaje de esperanza para otros jóvenes

En medio de los logros y las adversidades superadas, Celeste tiene un mensaje para otros jóvenes que sueñan con un futuro mejor: “No se rindan. A veces uno mismo es su única motivación, y con eso basta. Hay que seguir, aunque el camino sea difícil”.

Hoy, Celeste es ejemplo de que la determinación, el amor familiar y la fe en uno mismo pueden derribar los obstáculos más duros. Su historia es un homenaje al legado de su padre, una promesa cumplida y una semilla de esperanza para todos aquellos que, como ella, se atreven a soñar.

“Quiero que mi papá esté orgulloso de mí, donde sea que esté. Y a mi mamá solo decirle que la amo con todo mi corazón. Esto también es tuyo, mamita”.