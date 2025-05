Cronograma de pagos de la ONP para junio 2025: Conoce las fechas de pago de pensiones en el Banco de la Nación

Para los apellidos que inician con M - Q, el pago es el martes 10. Foto: Deposit Photos

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio a conocer el calendario de desembolsos de todo el 2025, incluyendo junio, desde principios de año. El mencionado está dirigido a los pensionistas afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. El programa contempla a quienes perciben beneficios bajo los regímenes 19990 y 20530, además de aquellos que acceden a sus pensiones mediante formas especiales, como el cobro en domicilio.

Para garantizar que la entrega de los pagos sea eficiente y segura, la ONP ha definido las fechas específicas según el método de pago que utilice cada pensionista. Se aconseja a los beneficiarios estar atentos a los días indicados y adoptar las precauciones necesarias al momento de cobrar, especialmente quienes reciben el pago directamente en sus viviendas.

¿Cuál es el cronograma de pagos de la ONP para junio 2025?

Pensionistas con apellidos que comienzan con A - C: viernes 6 de junio

Apellidos que empiezan con D - L: lunes 9.

Apellidos que inician con M - Q: martes 10.

Apellidos que comienzan con R - Z: miércoles 11.

Abono pago a domicilio: Viernes 6

Inicio pago a domicilio: Viernes 13

Fin de pago a domicilio: Domingo 22

Presentan proyecto para desembolo de S/10.700 de la ONP

En el Congreso se ha presentado una nueva iniciativa legislativa relacionada con el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Tras la aprobación en 2024 del retiro de aportes en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), algunos parlamentarios consideraron necesario extender un beneficio similar para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). En el pasado, varios proyectos relacionados fueron reunidos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se modificaron para convertir la propuesta original de retiro en la entrega de un bono equivalente a una cuarta parte de la UIT para los afiliados.

No obstante, el congresista Elías Marcial Varas Meléndez, representante de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, ha presentado un nuevo proyecto de ley que propone permitir el desembolso extraordinario y voluntario de hasta dos UIT (aproximadamente S/ 10.700) de los fondos acumulados en la ONP por parte de los afiliados que aún no hayan accedido a una pensión ni hayan migrado al sistema privado ni recibido el Bono de Reconocimiento. El monto a retirar dependerá del total acumulado y registrado en la ONP a nombre del aportante. El proyecto establece que la cantidad máxima no podrá superar lo aportado realmente y que el retiro se hará en dos pagos: uno inicial de hasta una UIT en los treinta días siguientes a la solicitud, y un segundo pago similar dentro de los treinta días posteriores. Si el monto total es inferior a una UIT, se realizará en un solo desembolso.

Además, la propuesta indica que los solicitantes no deben estar recibiendo pensión ni tener un trámite en curso para obtenerla en el SNP u otro sistema, salvo aquellos cuyo trámite haya sido denegado por no cumplir con el mínimo de aportes requeridos. Por otro lado, el proyecto contempla un aumento progresivo en el límite máximo para las pensiones de jubilación, comenzando en S/ 1.100 en 2025 y aumentando hasta S/ 1.350 a partir de 2028. La iniciativa está dirigida a los afiliados que no hayan accedido a pensión, incluyendo a quienes hayan sido rechazados por insuficiencia de aportes, así como a todos los pensionistas para efectos del ajuste del techo máximo de pensión.