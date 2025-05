⁠Adiós al antiguo aeropuerto Jorge Chávez: viajeros viralizan en TikTok videos nostálgicos de su último viaje en el ‘viejo’ terminal

Peruanos en TikTok se despiden del antiguo aeropuerto Jorge Chávez | Video: Ramiro Arribasplata

Este domingo 1 de junio marcará un hito en la historia de la aviación peruana. Tras 65 años de operaciones, el antiguo aeropuerto internacional Jorge Chávez cerrará sus puertas como terminal de pasajeros. La transición al nuevo terminal, ubicado en la avenida Morales Duárez, ya está en marcha, pero junto a los traslados también florece la nostalgia.

En la red social TikTok, cientos de usuarios han compartido videos con recuerdos, despedidas simbólicas y mensajes cargados de emoción. Para muchos, el cierre del “viejo Jorge Chávez” no es solo el final de un espacio físico, sino de una etapa de vida.

El aeropuerto que marcó generaciones

El edificio que durante décadas recibió a millones de viajeros —y fue testigo de reencuentros, despedidas, primeras aventuras y sueños cumplidos— dejará de recibir vuelos el 1 de junio. A partir de la 1:00 a.m. de ese día y durante 12 horas, no se realizarán vuelos en ninguna de las dos terminales. En ese lapso se trasladará todo: personal, equipaje, counters, sistemas informáticos, señalización, hasta el último panel de bienvenida.

Mientras las operaciones logísticas se afinan, los pasajeros se despiden. Las redes sociales han explotado con mensajes que reflejan el apego emocional que muchos sienten por este lugar. Algunos decidieron tomar un vuelo simplemente como una forma de cerrar un ciclo.

Peruanos en TikTok se despiden del antiguo aeropuerto Jorge Chávez | Video: Rodo Chang

“Entonces me fui de viaje porque WTF cómo no despedirme del Jorge Chávez”, escribió un usuario que grabó su recorrido por las instalaciones el 29 de mayo. En su video, se ve caminando por los pasillos del aeropuerto mientras observa los últimos días de funcionamiento del lugar.

Otro usuario de TikTok compartió: “Cómo no despedirme del aeropuerto que me vio tomar mi primer vuelo solo. No sé qué va a pasar después del 31 de mayo, así que decidí tomar un vuelo y nos vamos para Cusco unos días porque no podía irme sin pisar de nuevo el aeropuerto donde tantas aventuras quedaron grabadas”.

“Jorge Chávez, gracias a ti encontré esa conexión con viajes increíbles e interminables. No puedo creer que dejes de existir...”, dice el texto superpuesto en otro de los videos.

Las despedidas

Peruanos en TikTok se despiden del antiguo aeropuerto Jorge Chávez | Foto composición: Infobae Perú / Portal de Turismo

Los imágenes compartidas en la red social también sirvió de espacio para que otros usuarios peruanos compartieran en comentarios sus recuerdos, anécdotas y mensajes de despedida al aeropuerto.

“Ahí me despidió mi papá por última vez y cuando vuelva él ya no estará. Q.E.P.D.”, escribió conmovida Wendy Fasanando.

“Muchos sueños cumplidos y los mejores recuerdos. Siento que no estoy lista para esto, me llena de nostalgia”, se lee en otra publicación.

Una usuaria confesó también: “Tengo el corazón destruido y quizá me digan exagerada, pero tengo tantos recuerdos ahí. Mi primera vez cuando llegué para subir a un avión, la primera vez de mis padres al conocer el aeropuerto y subir.”

Incluso hubo quien usó el aeropuerto para cumplir una promesa de vida: “En ese aeropuerto le cumplí el sueño a mi viejita de subir a un avión por primera vez...”, dijo un joven, cuya publicación se llenó de mensajes de apoyo y corazones rotos.

¿Qué pasará con el viejo Jorge Chávez?

El Aeropuerto Jorge Chávez fue el principal lugar al que llegaron los turistas extranjeros al Perú. Foto: Logística 360

Aunque dejará de funcionar como terminal de pasajeros, el edificio no será demolido aún. Según explicaron algunos trabajadores del aeropuerto, parte de las tradicionales instalaciones podrían usarse para vuelos de Estado, aviación privada o actividades institucionales, aunque esto todavía no está confirmado. Lo que sí se ha confirmado es que la zona sur, que incluye el área de carga, seguirá activa, y la oficina de Migraciones continuará allí emitiendo pasaportes hasta fin de año.

Algunos ciudadanos incluso proponen que el viejo aeropuerto se transforme en museo. “Sería bonito que haya un museo, para que la gente vea cómo funcionó el primer aeropuerto internacional del Perú”, dijo un entrevistado en Latina Noticias.

Un nuevo inicio, una memoria imborrable

Con el inicio de operaciones del nuevo terminal, Perú da un paso hacia la modernización de su infraestructura aérea. Sin embargo, para muchos peruanos, el viejo Jorge Chávez seguirá siendo el lugar donde comenzaron sus primeras grandes aventuras.

Desde sus pasillos partieron quienes buscaban nuevas oportunidades, regresaron quienes volvían con historias que contar, y se grabaron momentos familiares imborrables. Su cierre deja una huella emocional profunda, una que las redes sociales han convertido en homenaje digital, en testimonio colectivo de lo que significó viajar desde y hacia un lugar que ya es historia.