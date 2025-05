Carlos Morales niega que Jessica Newton haya sido su amante: “Jamás la oculté”

Carlos Morales niega que Jessica Newton haya sido su amante:. YouTube: Sin Permiso.

Carlos Morales ha hecho nuevas declaraciones sobre su anterior relación con Jessica Newton. En una serie de confesiones, el empresario negó que Newton, reconocida por su rol como directora del Miss Perú, haya sido su amante o la causante de su divorcio.

La relación entre Morales y Newton comenzó en 1988, cuando coincidieron poco antes de que Jessica entregara su corona de Miss Perú. Poco tiempo después, en 1989, la pareja decidió vivir juntos y en 1992 nació su primogénita, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Morales enfatizó que su relación con Newton se inició después de haber terminado con su entonces esposa, Tania Moebius, dejando en claro que no hubo infidelidades involucradas.

Carlos Morales niega que Jessica Newton haya sido su amante. FB.

Jessica Newton en la vida de Carlos Morales

Morales desmintió categóricamente los rumores sobre haber ocultado su relación con Newton.

“Jessica vivió en una casa conmigo donde se hacían eventos nacionales e internacionales, viajaba conmigo y asistía a los eventos que yo tenía como presidente de AeroPerú sin ocultarla en ningún momento”, explicó.

El empresario destacó la transparencia con la que llevaron su relación ante el público y el entorno empresarial en el que se desenvolvía.

¿Por qué Carlos Morales no se casó con Jessica Newton?

Uno de los temas más controversiales ha sido la demora en el proceso de divorcio entre Carlos Morales y su primera esposa, Tania Moebius.

Morales aclaró que en aquella época, la formalización de un divorcio era un proceso bastante complicado si una de las partes no estaba de acuerdo.

“En esa época, si una de las dos personas no quería dar el divorcio, no se daba el divorcio. No es como ahora, que se puede proceder de manera más ágil, como ir a la municipalidad o llegar a un acuerdo mutuo”, explicó Morales.

Estas declaraciones buscan desmentir la percepción de que Newton haya sido una figura oculta o marginal en su vida durante su matrimonio con Tatiana. “Es una maldad que le digan amante”, manifestó, subrayando que Newton nunca fue la causante ni el origen de su separación.

Además que tuvo la intención de casarse con Jessica Newton, pero no lo pudo hacer porque su esposa Tania no le daba el divorcio. “Nos quisimos casar, pero no me podía casar porque tenía un matrimonio y si me casaba me iban a acusar de bigamia. No la oculté. Ella tuvo su casa, sus eventos, hicimos una empresa, nos conocíamos a los dos en todas partes. No es una relación que se ocultó“, dijo.

A través de estas declaraciones, Carlos Morales intenta cerrar un capítulo lleno de rumores y malentendidos que han perdurado por años, aclarando aspectos importantes de su vida personal y su relación con Jessica Newton.

Carlos Morales explica los motivos por los que terminó su relación con Jessica Newton. Youtube: Sin Permiso

¿Cuántos hijos tuvo Jessica Newton con Carlos Morales?

Carlos Morales tuvo con Jessica Newton una intensa relación de más de 10 años que terminó en 1998, y fruto de su relación nacieron sus tres hijos: Cassandra, Tamara y Sebastián.

Cassandra Sánchez de Lamadrid, es probablemente la más reconocida del grupo. Su vida ha estado marcada por la atención mediática debido a su vínculo con la industria del entretenimiento, su cercanía con su madre y su relación con el cantante Deyvis Orosco, con quien tiene un hijo.

Cassandra se ha convertido en una figura visible en redes sociales, pero no solo por su vida personal. Es gestora de contenido, asesora de imagen y participa activamente en campañas de marcas vinculadas al bienestar y la moda. Además, en los últimos años ha desarrollado un perfil empresarial, involucrándose en iniciativas de emprendimiento enfocadas en el cuidado infantil y la maternidad.

Pero antes de ello, Morales tuvo dos hijos mayores con Tania Moebius, Alexandra y Carlos Morales. Alexandra Morales es conocida porque es esposa de conductor de TV, Renzo Schuller. Esto hace que Cassandra y Alexandra son hermanas por parte de padre.

La decisión de dejar el apellido Morales respondió a un vínculo emocional: los hijos de Jessica Newton quisieron llevar el nombre de quien fue su verdadero referente familiar. (Instagram /tamisdl)