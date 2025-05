Cassandra Sánchez y su contundente respuesta a Carlos Morales tras el cambio de su apellido: “Nadie me obligó a nada”

Cassandra Sánchez no reconoce a Carlos Morales como su padre. Amor y Fuego.

Cassandra Sánchez de Lamadrid, figura clave en la organización del ’Miss Perú Universo’, fue consultada recientemente por las declaraciones de Carlos Morales, su padre biológico, quien señaló en una entrevista que su hija fue “incitada” a adoptar el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Jessica Newton.

Visiblemente serena, Cassandra respondió con claridad y contundencia a una pequeña entrevista al diario Trome.

“Muchas personas pueden decir muchas cosas, pero nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. La mujer que tienen aquí (Jessica Newton) es una mujer que ha salido adelante, que sacó adelante a sus tres hijos y hoy es una empresaria. Hay que centrarnos en el Miss Perú”, declaró para los medios.

Cassandra Sánchez: “Padre es el que cría”

En una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, Cassandra fue aún más directa al referirse a su vínculo con Carlos Morales, dejando en claro que no lo considera su padre.

Según la joven empresaria, la figura paterna que realmente marcó su vida es Fernando Sánchez de Lamadrid, quien la ha acompañado desde que era una niña.

“Padre es el que cría, no el que engendra. Y hablo por todas las personas que hoy tienen la suerte, la salud y la claridad mental de poder decir que tienen un padre como el mío, que es Fernando Sánchez de Lamadrid. No voy a hablar más del tema, porque él es mi padre”, afirmó de forma tajante.

Estas palabras no solo reflejan una postura clara, sino también un mensaje de gratitud y reconocimiento hacia quien, en sus palabras, ha cumplido con todos los roles de un verdadero padre.

¿Qué dijo Carlos Morales sobre Cassandra?

Carlos Morales, exejecutivo de la desaparecida aerolínea Aero Continente, reapareció en una entrevista para el canal digital ’Sin Permiso’, donde abordó su relación extramatrimonial con Jessica Newton y por primera vez acerca del tema del apellido de su hija.

Morales reconoció que la decisión de Cassandra fue dolorosa para él, aunque admitió que hubo razones emocionales importantes detrás.

“Le pidieron que lo hiciera y ella accedió porque quiere mucho a su madre (...) Es doloroso, dolorosísimo”, dijo Morales, notablemente afectado por la situación.

Pese a sus declaraciones, Cassandra ha mantenido su posición y reafirma que su decisión fue autónoma y basada en su vivencia personal. No se trató de un simple cambio legal, sino de una elección emocional que representa el cariño y la conexión con la persona que estuvo presente durante su crecimiento.

Más que un apellido: una elección de vida

Para Cassandra, el apellido Sánchez de Lamadrid no es solo un nombre más en sus documentos, sino una afirmación de identidad y agradecimiento. En reiteradas oportunidades, ha mencionado que creció en un hogar estable, con amor, orientación y respaldo emocional. Esa experiencia cimentó la base para que hoy, como mujer adulta, honre a quien considera su verdadero padre.

“Fernando estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Me educó, me acompañó, fue mi guía. Esa es la figura paterna que me marcó”, habría expresado en una entrevista previa, reafirmando así la razón de su decisión.

