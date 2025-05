Israel Dreyfus expuso a Laura Spoya con ácido comentario: “Estás al borde del divorcio y me hablas de estabilidad”

Israel Dreyfus deja en shock a Laura Spoya con ácido comentario. TikTok: Good Time.

Israel Dreyfus fue invitado al podcast ’Good Time’, donde compartió mesa con Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Sin embargo, una pregunta inocente sobre su vida amorosa se transformó en un momento tenso y viral.

Todo empezó cuando Laura le preguntó si en algún momento pensaba “estabilizarse” sentimentalmente. Sin rodeos, Israel respondió con una frase que dejó a todos en silencio unos segundos antes de soltar la carcajada.

“¿Por qué estabilizar? ¿Qué significa estabilizar? Tú estás al borde del divorcio y me vienes a hablar a mí de estabilizar. No seas paloma pues, no seas mala”, dijo Israel con una sonrisa irónica ante las carcajadas de Mario y Gerardo.

La contundente respuesta incomodó visiblemente a Spoya, quien optó por tomárselo a broma y solo atinó a reírse, aunque claramente se notó un gesto desencajado.

Lauras Spoya y los rumores de su separación

Antes de ese momento, Israel ya había dejado entrever su incomodidad con la situación actual de Laura Spoya. “¿Estás divorciada, no?”, le preguntó directamente. Ella negó estar separada, pero él insistió: “Por ahí rebotó una noticia de que te estabas separando”.

Aunque la ex reina de belleza intentó mantener la compostura, quedó claro que el comentario no le fue indiferente.

Israel Dreyfus deja en shock a Laura Spoya con ácido comentario. YouTube: Good Time.

Israel Dreyfus: “¿Para qué dice que no se acuerda de mí?”

Además de tocar el tema de la vida amorosa de Laura, Israel también mostró cierta molestia por un comentario que hizo la conductora, quien aseguró “recordarlo vagamente” de eventos pasados.

“¡Para qué dice que no se acuerda de mí! Hemos juergueado tantas veces y me vienes a decir: ‘me acuerdo vagamente de ti’, no seas mala”, expresó Dreyfus visiblemente incómodo.

Laura solo atinó a reírse ante el reclamo del ex chico reality, sin dar mayores explicaciones.

Israel Dreyfus deja en shock a Laura Spoya con ácido comentario. YouTube: Good Time.

El video de Israel Dreyfus<b> </b>se convirtió en viral

El jocoso —pero incómodo— momento entre Israel Dreyfus y Laura Spoya en el podcast Good Time no tardó en hacerse viral en redes sociales. Las imágenes donde el exchico reality lanza un ácido comentario sobre la aparente crisis matrimonial de la ex Miss Perú generaron una avalancha de reacciones. Algunos lo tomaron con humor, mientras que otros lo calificaron de innecesariamente directo.

Como se recuerda, desde hace algunas semanas, se viene especulando sobre un posible distanciamiento entre Laura Spoya y su esposo, el empresario mexicano Brian Rullan. Aunque la modelo ha preferido no dar declaraciones al respecto, las publicaciones del propio Brian en redes sociales han avivado los rumores.

¿Qué pasó entre Laura Spoya y su esposo Brian Rullan?

Los rumores de una fuerte crisis matrimonial comenzaron cuando Brian Rullan, padre de los hijos de Laura, empezó a publicar mensajes en los que dejaba entrever que la relación no pasaba por su mejor momento.

En una serie de respuestas a sus seguidores en redes sociales, Rullan insinuó que estaba luchando por salvar su matrimonio y proteger a su familia. Su postura se hizo aún más evidente cuando le preguntaron si asistiría al podcast Good Time, donde Laura es coanfitriona.

“¡No! Nunca iría, le tengo más respeto a mi familia. Solo respeto a Mario, de todo eso. Y lo hago por respetar a mis hijos, tengo otros valores”, fue la contundente respuesta del empresario.

¿Laura Spoya confirmará la separación?

Hasta ahora, Laura Spoya ha optado por mantenerse en silencio frente a las especulaciones. No ha dado declaraciones oficiales ni ha desmentido los dichos de su aún esposo.

Sin embargo, el comentario de Israel Dreyfus en pleno programa —“¿Tú estás al borde del divorcio y me hablas de estabilizar?”— pareció confirmar lo que muchos ya sospechaban: que su relación con Brian Rullan está atravesando un episodio complejo.

Esposo de Laura Spoya no quiere saber nada con ‘Good Time’ y que solo respeta a Mario Irivarren: “¿La cosa es con Gerardo?”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV