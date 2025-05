Brian Rullan estalla tras salida de Laura Spoya: “Si lo mío se deja tocar, te lo regalo”

Brian Rullan rompe el silencio y lanza explosivo mensaje a Laura Spoya en medio de rumores de infidelidad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La crisis matrimonial entre Laura Spoya y Brian Rullan sigue generando titulares, pero esta vez no por rumores sueltos, sino por declaraciones directas y cada vez más contundentes.

El 26 de marzo, durante su programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina abordó el tema tras la difusión de una entrevista en un pódcast donde el excombatiente Israel Dreyfus aseguró haber visto a la exMiss Perú divirtiendose durante el fin de semana y que apuntarían a una inminente separación de la pareja.

Ante ello, la conductora presentó el mensaje que el empresario mexicano publicó en sus redes sociales y que sería un contundente mensaje para la persona que acompañó a su todavía esposa en dicha reunión de amistades.

Magaly Medina revela fuerte mensaje de Brian Rullan a Laura Spoya: “Te lo regalo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Pero lo que más ha asombrado después de esto es la respuesta de Brian Rullan en sus redes sociales”, dijo Magaly al iniciar su bloque dedicado al caso. “Esto es lo que puso él después de que esto salió a la luz y se comenzó a viralizar en los TikToks: ‘Te mato si tocas lo mío, pero si lo mío se deja tocar, te lo regalo’. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué fuerte!”

La frase, cargada de celos, ironía y una aparente resignación, se volvió viral al instante y generó múltiples interpretaciones. Para Magaly, el contenido del mensaje es claro: Brian no está dispuesto a tolerar una infidelidad, pero si su pareja —Laura, en este caso— accede a ello, entonces no piensa luchar más por la relación.

Magaly Medina revela fuerte mensaje de Brian Rullan a Laura Spoya: “Te lo regalo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina pide a Laura Spoya que hable de su separación

Medina remarcó el impacto del mensaje, señalando que se trata de una respuesta emocional que deja al descubierto la tensión en la pareja. “Esto, ya qué más respuesta queremos. Ya lo único que le queda a Laura Spoya es sacar su comunicado y de una vez aclarar esta situación que cada vez se está poniendo más confusa”, comentó en vivo.

La periodista continuó con su análisis, advirtiendo que Brian Rullan está actuando con enojo y que, si no se le pone freno a esta ola de indirectas y mensajes, podría terminar diciendo algo de lo que luego se arrepienta.

Magaly Medina revela fuerte mensaje de Brian Rullan a Laura Spoya: “Te lo regalo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Cada vez hace que Brian, bastante impetuoso y enojado, responda en sus redes sociales y uno de estos días va a hablar de más, porque esto ya es algo... es algo que de verdad choca y te pone a pensar”, añadió.

Volviendo a citar el mensaje de Rullan, Magaly lo reiteró con énfasis: “Él está diciendo así, entrecomillado, y lo dice: ‘Te mato si tocas lo mío, pero si lo mío se deja tocar, te lo regalo’. O sea, salió el hombre celoso, el esposo de Laura Spoya, a comentar lo que estaba dando a entender este chico excombatiente que fue entrevistado en este programa de pódcast.”

Magaly Medina revela fuerte mensaje de Brian Rullan a Laura Spoya: “Te lo regalo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora explicó que lo dicho en el pódcast probablemente no es una simple especulación. En su opinión, Israel soltó información que forma parte de lo que se sabe en los círculos íntimos de trabajo de la exmodelo.

“Él agarró y soltó sin filtro lo que seguramente han tenido, digamos, se han confesado, porque los grupos íntimos de trabajo siempre están enterados de la realidad de lo que pasa en nuestras vidas privadas, porque todo el día trabajamos con un grupo de personas que evidentemente saben por lo que uno está atravesando.”

Magaly Medina revela fuerte mensaje de Brian Rullan a Laura Spoya: “Te lo regalo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina insistió en que, aunque muchas veces esas personas no comentan lo que saben, en este caso el entrevistado no recibió el memo del silencio. “Lo que pasa es que se callan, pero este, como parece que vino y nadie le dijo ‘eso debes de callarte’, lo soltó. Dijo dónde había visto a Laura Spoya jueguear el fin de semana y con quién. Y también le dijo: ‘¿Tú no estás al borde del divorcio ya?’, cosa que ella no quiere decir por nada del mundo.”

Hasta el momento, Laura no ha emitido ningún comunicado oficial. Su silencio comienza a generar más dudas que certezas, mientras su esposo sigue lanzando frases cargadas de reproche en redes.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme