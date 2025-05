Carpeta del cónclave que eligió al papa León XIV fue traída a Perú desde el Vaticano: será enviada a Chiclayo

Fuente: Exitosa

El cardenal peruano Carlos Castillo, quien participó como elector en el reciente cónclave, reveló este domingo que trajo al país la carpeta roja que le entregaron en el Vaticano para participar en el proceso que definió la selección del papa León XIV.

“A todos los cardenales se nos entregó para llevar el cómputo de las votaciones. Al final, un cardenal dijo: ‘¿Nos podemos llevarla?’ Y el cardenal secretario de Estado respondió que sí. Entonces todos salimos con esto”, declaró en una entrevista con Exitosa.

“Es un lindo recuerdo. No hemos traído apuntes porque había que quemarlos todos, pero es la carpeta donde se escribieron las notas, los puntitos que íbamos contando en cada caso, en las cuatro votaciones (que dieron como resultado la elección del sucesor de Francisco)”, añadió.

El purpurado anticipó que colocará el objeto de forma temporal “a los pies de Santo Toribio de Mogrovejo“, cuyos restos descansan en la catedral de Lima, como muestra de aprecio al nuevo pontífice, quien adoptó la nacionalidad peruana y vivió en Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo.

“Quiero tenerlo un tiempo en su altar donde están sus restos para luego llevarlo a Chiclayo y que ahí ya lo tengan en la catedral”, continuó. Cada cardenal que participa en el cónclave recibe una carpeta roja que contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo la votación.

En su interior se encuentran las papeletas para emitir el voto, un bolígrafo, un ejemplar de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que regula el proceso electoral, y el Ordo Rituum Conclavis, que detalla los rituales y normas durante el cónclave. Además, la carpeta incluye una madeja de hilo rojo con aguja y una pequeña bolsa de terciopelo destinada a guardar los votos depositados.

En la misma entrevista, Castillo se refirió a la posible visita del papa a Perú, aunque aclaró que no se ha conversado específicamente al respecto. “Exactamente, no hablamos, pero eso siempre se planifica con tiempo, no es lo primero. Primero hay que situarse bien”, afirmó.

Destacó, además, el agradecimiento que tiene el pontífice hacia el Perú. “Él ha participado muy fuertemente de la misión en Chiclayo. El miércoles pasado, toda su audiencia fue su camino como misionero en Chiclayo. En esas audiencias ha dicho que ha aprendido de Perú cosas que le han llevado a anunciar el evangelio con más claridad”, apuntó.

El papa León XIV bendice a fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro para la plegaria de Regina Caeli, el domingo 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Eventual gira a América Latina

La semana pasada, el cardenal uruguayo Daniel Sturla comentó que el primer viaje de León XIV a América Latina contempla la visita a Perú —país del que adoptó la nacionalidad—, así como a Argentina y Uruguay, naciones que no figuraron en el itinerario de su antecesor.

“Él (lo) tiene muy claro. (Estos dos últimos países) faltaron en la agenda de Francisco, no en el deseo de Francisco. Creo que la primera visita a Latinoamérica, me parece —no soy el que le lleva la agenda—, va a tener Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario”, señaló en una entrevista con la Radio Carve de Montevideo.

El purpurado también elogió las cualidades pastorales del pontífice y se declaró satisfecho con su elección en el cónclave. “Me parece que es una figura que promueve la unidad de la Iglesia, lo cual es crucial, y que continuará con las importantes líneas que Francisco impulsó. Es un hombre de gran capacidad de escucha”, añadió.

Sturla recordó que tuvo tres encuentros previos con el pontífice: en octubre de 2023, en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos; y en junio y octubre de 2024, durante reuniones de la Pontificia Comisión para América Latina y el mismo Sínodo. “Es un hombre que escucha mucho, habla poco, y lo hace de manera pausada, reflexionando profundamente antes de expresarse. Su carácter es muy diferente al de Francisco”, apuntó.