Greissy Ortega descarta reconciliación con Milena Zárate: “Es como una relación tóxica”

Greissy Ortega fue recientemente invitada al programa ‘Esta Noche’, donde habló sin filtros sobre la complicada relación que mantiene con su hermana Milena Zárate. Pese a las recomendaciones de la conductora y psicologa Mónica Cabrejos, quien sugirió un acercamiento entre las colombianas, Ortega dejó en claro que una reconciliación no está en sus planes. “Es como una relación tóxica”, sentenció, marcando así una postura firme frente a las diferencias que las han separado.

La tensión entre ambas hermanas volvió a quedar en evidencia tras un reciente encuentro en las instalaciones de América Televisión, donde se habría producido un altercado. “Me estaba golpeando”, declaró Greissy Ortega entre lágrimas, asegurando que fue víctima de agresión física.

Por su parte, Milena Zárate, a través de un medio local, también brindó su versión de los hechos y no solo confirmó el enfrentamiento, sino que precisó que ocurrió frente a menores de edad. “La grabé, lo tengo. Si llega a salir con alguna mentira, la tengo grabada desde que me bajé de mi camioneta hasta que subí a mi camioneta. La tengo grabada porque hay menores encima, porque ella está gestando”, afirmó.

No hay tregua entre Milena y Greissy

Este episodio parece haber profundizado aún más la distancia entre ambas. Durante la entrevista con Mónica Cabrejos, Greissy se mostró conmovida y explicó que su prioridad absoluta son sus hijos, por lo que cualquier situación que los afecte directamente la lleva a tomar distancia. “Yo trato de no involucrar a mis hijos en mis problemas con ella o en problemas de grandes. No hablo de mis problemas delante de ellos”, aseguró con firmeza.

Mónica Cabrejos intentó apelar al lado emocional de Ortega, recordándole que Milena ama a sus sobrinos y que un restablecimiento del vínculo podría beneficiar a todos los involucrados, especialmente ahora que está embarazada. “(Podrías) restablecer la relación. Pueden encontrar cariño y sostén”, le recomendó. Sin embargo, la respuesta de Greissy fue contundente y reafirmó su decisión de priorizar el bienestar de sus pequeños por encima de cualquier vínculo familiar que considere dañino.

“Mis hijos van por encima de quien sea. La familia puede ser algo muy primordial, pero en mi caso eso está (mal)”, expresó la colombiana, dejando en claro que su círculo más íntimo está compuesto únicamente por sus hijos y que el resto de su familia no forma parte de sus prioridades actuales. Según Ortega, Milena ha sobrepasado ciertos límites al opinar sobre su crianza, lo que ha sido uno de los principales motivos de su alejamiento.

Este nuevo capítulo en la historia de desencuentros entre las hermanas colombianas confirma que la reconciliación está muy lejana. Cabe recordar que la relación entre ambas ha estado marcada por polémicas desde hace varios años. Si bien han tenido momentos en los que intentaron acercarse, los conflictos personales, acusaciones y diferencias en cuanto a la crianza de los hijos de Greissy han impedido una verdadera reconciliación.

Greissy Ortega habla del bullying que sufrió su hijo con autismo

Durante esta misma participación en el programa Esta noche con la Chola Chabuca, Greissy Ortega compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. Con siete meses y medio de embarazo, la colombiana rompió en llanto al recordar el acoso escolar que sufrió su hijo mayor, Jacob, diagnosticado con autismo e hiperactividad, durante su estadía en Estados Unidos.

“Sí me ha dado miedo, porque él ha recibido mucho bullying, de muchos niños. Cuando yo me fui a Estados Unidos, a él me le pegaban, Cholita, porque me decían que era un niño retrasado”, expresó visiblemente afectada.

Ortega también reveló que vivió momentos de violencia con su exesposo, Ítalo Villaseca, lo que la llevó a dejar el país norteamericano en busca de protección para ella y sus hijos. Entre lágrimas, confesó: “Yo me aferré a Jacob desde que nació, porque yo no he tenido el afecto de mamá”.

La situación fue aún más dolorosa por el rechazo del propio padre del niño. “Me dijo que Jacob no contaba porque no era un niño normal”, relató Greissy. Esta falta de apoyo, sumada al dolor emocional, provocó incluso la pérdida de su última hija en EE. UU., marcando una etapa sumamente difícil para la joven madre.

