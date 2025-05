Milena Zárate asegura que tiene pruebas de agresión: “Todo ocurrió frente a los niños”

La cantante colombiana Milena Zárate declaró que posee un video que evidencia el ataque de su hermana Greissy Ortega, ocurrido frente a sus hijos tras la grabación de un programa. (América TV)

Los desencuentros entre Milena Zárate y Greissy Ortega parecían haberse moderado con el paso del tiempo, pero este nuevo episodio confirma que la relación entre ambas sigue marcada por la tensión.

Tras participar juntas en la grabación del programa conducido por La Chola Chabuca, Milena aseguró que fue agredida física y verbalmente por su hermana, sin importar que los niños estuvieran a pocos pasos. La escena, ocurrida en la zona de parqueo de los estudios de televisión, fue grabada por la propia Milena, quien sostuvo que la reacción de Greissy fue descontrolada.

La exparticipante de realities indicó además que tomará acciones legales si se presenta una versión que distorsione lo ocurrido. Las imágenes, según su testimonio, evidencian el tipo de vínculo que aún mantienen. El hecho ha reabierto el debate sobre los límites del espectáculo y la privacidad.

“La agresión fue inmediata, no hubo provocación”

Sin cruzar palabra, Greissy Ortega se habría lanzado contra Milena apenas descendió del auto. “Fue directo y sin control, los niños estaban al lado”, denunció Zárate, reviviendo una disputa que parecía dormida. (América TV)

Milena Zárate ofreció detalles sobre el encuentro con su hermana Greissy Ortega en el estacionamiento del canal. Aseguró que no existió provocación previa y que el ataque se dio desde el momento en que descendió de la camioneta.

“No hubo palabras antes, ella se lanzó con todo apenas me vio. Estaban los niños al costado, y aun así no se detuvo”, narró para América Espectáculos. Según sus declaraciones, los gritos y los forcejeos duraron varios minutos y sorprendieron al personal del lugar. La tensión, que parecía controlada frente a cámaras, estalló fuera del estudio sin filtros.

La colombiana afirmó que su intención no era confrontar a su hermana, pero que los hechos la obligaron a grabar la escena para protegerse. “Si mañana sale a decir algo que no es cierto, yo tengo todo en video”, advirtió. Su testimonio se volvió viral en redes sociales y volvió a alimentar la polémica entre ambas.

Un registro en video como respaldo

Milena afirmó que grabó con su celular todo el altercado con su hermana. Asegura tener en su poder las imágenes que demostrarían cómo sucedió todo, y advirtió que las mostrará si es necesario. (América TV)

Uno de los aspectos más comentados del episodio fue la existencia de una grabación que Milena dijo haber realizado desde su teléfono móvil. En esa secuencia —aún no difundida públicamente— se habría captado el momento exacto del altercado. “Desde que bajé del carro, ya venía gritando. Yo grabé todo”, sostuvo. Aseguró que se trató de un acto premeditado por parte de Greissy, quien habría esperado a que ambas estuvieran fuera de cámaras para actuar.

Milena dejó entrever que el material podría hacerse público si la otra parte ofrece una versión tergiversada del incidente. “No voy a quedarme callada si mienten sobre lo que pasó. No estoy buscando fama, estoy defendiendo mi integridad”, expresó. La existencia del video ha generado expectativa en medios y entre seguidores del espectáculo local.

Los hijos fueron testigos del conflicto

Sus hijos y los de Greissy estuvieron a pocos metros del incidente, en un ambiente que, según la cantante, fue tenso y lamentable. (América TV)

Uno de los puntos más delicados del relato de Milena Zárate es la presencia de los menores durante el altercado. Según contó, los hijos de ambas presenciaron la escena sin poder comprender la magnitud de lo que ocurría.

“Estaban ahí, mirando, asustados. No deberían haber pasado por eso”, lamentó. A pesar de los desacuerdos previos, Milena sostuvo que jamás imaginó que la situación llegaría a ese nivel de exposición frente a los niños.

La también cantante aseguró que su principal preocupación es el impacto emocional que esto pueda tener en los pequeños. “Una cosa es discutir entre adultos, pero otra muy distinta es que tus hijos te vean envuelta en una situación así”, comentó. Varios usuarios en redes sociales manifestaron su rechazo al hecho de que un conflicto familiar se desarrolle de forma tan pública y frente a menores de edad.

La tensión crece

La posibilidad de que este caso llegue al ámbito judicial no está descartada. Zárate afirmó que está preparada para actuar legalmente si se le responsabiliza injustamente del altercado con su hermana. (Facebook: Milena Zárate)

Tras el enfrentamiento, Milena Zárate no descartó tomar acciones judiciales si su hermana intenta manipular los hechos públicamente. “Si sale con alguna mentira, voy a responder con pruebas. No estoy para escándalos, pero tampoco voy a permitir que se me acuse falsamente”, señaló. El tono de sus declaraciones fue firme y evidenció que la situación podría escalar más allá del ámbito mediático.

Greissy Ortega, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales hasta el momento. Sin embargo, ha compartido mensajes en redes que, aunque ambiguos, han sido interpretados como respuestas indirectas. El conflicto, que parecía haberse enfriado en los últimos meses, volvió a prender los focos de la prensa de espectáculos. La familia Ortega-Zárate, una vez más, se encuentra en el centro de la controversia.