Cassandra Sánchez De Lamadrid responde ante el conflicto de Deyvis Orosco y su primo Bill

El conflicto público entre Deyvis Orosco y su primo Bill sigue dando de qué hablar, pues el joven cantante acusa al ‘Bomboncito’ de ponerle traspiés en su camino musical. Por ello, Andrea San Martín, ex de Deyvis ha tomado partido por Bill y viene apoyándolo para salir adelante y dar a conocer su talento.

Como se recuerda, el conflicto entre San Martín y Orosco nació a raíz de la telenovela que cuenta la vida del joven heredero del grupo Néctar, en la que, aparentemente, la dejan como villana. Pese a ello, Deyvis ha dejado en claro que todo es ficción.

En medio de esta situación, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron en búsqueda de Cassandra Sánchez de Lamadrid para conocer su opinión sobre este tema. La hija de la directora del Miss Perú evadió el tema, aunque nunca perdió la compostura y se mostró tranquila frente a cámaras.

“Volando a una reunión”, se excusó al inicio para no responder. Seguido aseguró que no estaba enterada de lo que pasaba y que, en ese momento, estaba ocupada: “No he visto chicos, estoy en una preventa de Miss Perú 2025. ¡¿Qué te puedo decir?”. De esa manera, Cassandra marcó su distancia de los conflictos familiares de su esposo y se mostró enfocada en su trabajo.

¿Qué pasó entre Deyvis y Bill Orosco?

La relación entre Deyvis Orosco y su primo Bill Orosco ha sido puesta a prueba por una serie de tensiones legales y familiares que involucran el legado del grupo Néctar. En el centro del conflicto se encuentran los derechos sobre las canciones de Johnny Orosco, fallecido líder de la icónica banda, y el uso del apellido Orosco en sus trayectorias artísticas.

La disputa estalló cuando Deyvis, miembro de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), envió una carta notarial a su primo Bill en la que le prohibió interpretar las canciones de Néctar. Según el documento, el artista, como titular de los derechos sucesorios de las obras de su padre, tiene la autoridad para impedir la reproducción, adaptación o interpretación de dichas canciones, tanto en Perú como en el extranjero, incluso en plataformas digitales.

“Dicha prohibición se hace extensiva para la ejecución pública y en todas las plataformas digitales, no solo al territorio nacional, sino también a nivel mundial, bajo responsabilidad”, establece el texto firmado por el conocido “Bomboncito de la cumbia”.

La medida generó una fuerte respuesta de Bill, quien ha ganado seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok, logrando el reconocimiento por su talento y por la similitud de su voz con la de Johnny Orosco. En una aparición en Magaly TV La Firme, denunció que su primo no solo le prohibió cantar los temas del grupo, sino que además intentó que Indecopi le impidiera usar el apellido Orosco en su carrera musical, algo que calificó como un intento de “apagar su voz”.

“Me mandaste una carta notarial para no cantar las canciones de mi tío y ahora quieres prohibirme que use mi nombre, ¿ya no quieres que cante más?”, declaró Bill, visiblemente afectado. El joven cantante, que recién comienza a abrirse paso en el mundo de la música, explicó que usa su apellido materno en primer lugar como un homenaje a su madre, quien lo crió junto a sus hermanos en circunstancias difíciles.

Este enfrentamiento, que involucra tanto el legado de Néctar como tensiones familiares, ha generado una división de opiniones entre los seguidores de ambos artistas.