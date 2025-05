Carlos Morales prepara tierno regalo para Cassandra Sánchez, su hija con Jessica Newton: “Imposible que no te ame”

Carlos Morales prepara tierno regalo para Cassandra Sánchez |Sin Permiso Podcast

En medio de su reciente aparición pública como posible candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026, Carlos Morales sorprendió al referirse a un aspecto poco conocido de su vida: su distanciamiento con Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija que tuvo Jessica Newton. En una reciente entrevista, el político anunció que, pese a no mantener vínculo con su primogénita desde hace veinte años, ha preparado un regalo muy especial para ella con motivo del Día del Padre.

Carlos Morales y Jessica Newton vivieron un romance a principios de los años noventa, cuando él ya era una figura visible en el ámbito empresarial y político, y ella brillaba como una de las mujeres más admiradas del país. A pesar de la diferencia de edad y de que el expresidente de la desaparecida aerolínea AeroPerú aún estaba casado, el romance se vivió con intensidad y dio lugar a una familia que, por años, pareció estable.

Sin embargo, la relación terminó abruptamente y, tras su viaje a Estados Unidos por motivos laborales, el vínculo con sus hijos comenzó a deteriorarse. En ese país, Carlos Morales enfrentó problemas legales vinculados a su trabajo en Aerocontinente, lo que lo mantuvo alejado del Perú durante años. A su regreso, descubrió que sus tres hijos habían adoptado el apellido del actual esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez de Lamadrid, y que no querían mantener contacto con él.

Cassandra Sánchez de Lamadrid tomó la decisión de dejar de ser Morales a los 18 años.

“Yo creo que (a Cassandra) le pidieron que se cambie el apellido y ella accedió porque quiere mucho a su madre. Yo no voy a criticar eso. No hay ahora una relación. No conozco ni a mi yerno ni a mi nieto. Fue doloroso (cuando mis hijos se cambiaron el apellido)”, confesó recientemente, con resignación, en el podcast Sin Permiso.

Tierno regalo para Cassandra Sánchez

Aunque Cassandra Sánchez de Lamadrid se distanció de su padre hace dos décadas, Carlos Morales reveló que le ha preparado un emotivo gesto con motivo del próximo Día del Padre. Se trata de un baúl de los recuerdos, donde ha conservado objetos significativos de la infancia de quien hoy es esposa de Deyvis Orosco. Este mismo obsequio ya fue entregado previamente a sus otros hijos, los mellizos Tamara y Sebastián.

“Es muy difícil que una persona que recibe lo que va a recibir ella, que ya lo recibieron sus hermanos, no entienda que alguien que hace eso… es imposible que no te ame. Ella cree que no lo he preparado para ella porque a sus hermanos ya se lo entregaron, pero es una caja donde está su primer zapato hecho metal, la primera corbata que me dibujó para el Día del Padre, sus primeras sumas, su primer juguete, su primer diente porque yo le hacía unas bolsitas que decía el ratón Miguelito”, expresó en el podcast Sin Permiso.

Carlos Morales anunció un regalo especial para su hija Cassandra, con quien no mantiene contacto desde hace veinte años.

Durante la misma conversación, Carlos Morales se dirigió directamente a su hija para asegurarle que, a pesar del largo distanciamiento, ella continúa presente en su corazón y pensamientos. Reafirmó el amor de padre que siente, sin importar los años de silencio o las circunstancias que los separaron. “Es muy difícil que alguien guarde y haga esa caja si no te ama… Lo que le hayan dicho, las palabras se las lleva el tiempo”, declaró con firmeza.

¿Quién es Carlos Morales?

Carlos Enrique Morales Andrade es un empresario y político peruano con una extensa trayectoria en el sector aeronáutico y en la administración pública. Tiene 70 años y es egresado de la Universidad de Lima, con estudios en Administración de Empresas y una especialización en Marketing, Finanzas y Aviación Comercial. También ocupó el primer puesto en el posgrado de Administración y Organización de ESAN.

Su carrera despegó en AeroPerú, donde escaló desde analista hasta presidente del directorio. Además, entre 1987 y 1990, ejerció simultáneamente como secretario de prensa de la Presidencia, presidente de la Agencia Andina y directivo de la aerolínea estatal. Posteriormente lideró Aerocontinente y se vinculó al mundo financiero como director de Global Finance y consultor estratégico.

Actualmente, Morales preside el partido político Salvemos al Perú y busca postular a la presidencia en 2026. Es también conocido por haber sido pareja de Jessica Newton y padre de tres de sus hijos: Cassandra, Tamara y Sebastián.

Morales Andrade fue presidente de AeroPerú y ocupó cargos clave en el gobierno peruano.