Yarita Lizeth exige pago en dólares en Bolivia: Cantante suspendió concierto porque quisieron pagarle en bolivianos

Yarita Lizeth Yanarico se vio obligada a cancelar una presentación programada en Bolivia tras un conflicto con la promotora del evento. El motivo fue el incumplimiento del pago pactado en dólares. Según explicó la cantante peruana de música folclórica, en una transmisión en vivo, la organización intentó cancelarle en bolivianos, situación que no estaba contemplada en el contrato.

El incidente ocurrió el domingo 18 de mayo en Cochabamba, donde Yarita debía ofrecer un concierto. Sin embargo, la tensión comenzó horas antes del show, cuando la cantante descubrió que no se le iba a pagar en la moneda acordada. Molesta y decepcionada, optó por no presentarse, lo cual desató una serie de hechos aún más lamentables.

A través de sus redes sociales, la artista explicó lo sucedido con gran indignación. “Me tienen que pagar en dólares, ese fue el acuerdo desde el inicio”, reclamó en medio de un video en vivo. Afirmó que no era la primera vez que ocurría un incumplimiento de este tipo, pero que esta vez decidió no dejarlo pasar por alto.

Lo que parecía un simple conflicto contractual rápidamente escaló. Yarita denunció que, tras tomar la decisión de cancelar su participación, el equipo técnico del evento —una empresa de sonido llamada “Sonidos Tokio”— se negó a devolverle sus instrumentos. “Son mis equipos, mi consola. No tienen derecho a retenerlos”, expresó mientras trataba de dialogar con el personal del lugar.

La cantante compartió imágenes del momento en que intentaba retirar sus pertenencias del recinto, sin éxito. Visiblemente afectada, denunció también haber sido víctima de amenazas. La situación se tornó aún más tensa cuando algunas personas del entorno del evento mostraron una actitud hostil, dejando a Yarita sin respaldo ni solución inmediata.

Yarita Lizeth señaló que la productora le pidió que cante y que se le pagaría al día siguiente con la monea acordada, pero la cantante optó por no aceptar, pues nadie le aseguraba que cumpla con su palabra una vez hecha la presentación.

Continuó con su gira

Pese a la indignación y tristeza, Yarita Lizeth no dejó que el mal momento opacara su compromiso con sus seguidores. Horas después, anunció que su gira seguiría en pie y confirmó su siguiente presentación en Villazón, ubicada en el departamento de Potosí. “Hoy tengo un compromiso con ustedes”, escribió junto a imágenes en las que se la ve rodeada de fans bolivianos que acudieron a recibirla con muestras de cariño.

Este episodio ha generado diversas reacciones en redes sociales. Muchos usuarios respaldaron la actitud de la artista y criticaron a los organizadores por no respetar los acuerdos previos. “Tiene razón Yarita. Ella no tiene nada que ver, la promotora es la principal responsable. Ella solo no se presentó porque no le cancelaron”, indicó una usuaria.

Otros no se mostraron a favor de la artista, indicando que debió ser comprensiva por que “en Bolivia no hay dólares”.

Yarita Lizeth, conocida como La chinita del amor, ha construido una sólida carrera musical tanto en Perú como en Bolivia. Su profesionalismo y conexión con el público la han convertido en una figura querida y respetada. Sin embargo, ha raíz de este incidente, viene generando revuelo en redes, con comentarios divididos.

Yarita Lizeth Yanarico confirma su separación

Durante un reciente concierto en la ciudad del Cusco, la cantante Yarita Lizeth Yanarico sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente el fin de su matrimonio con el ciudadano sueco Patric Lundberg. Con serenidad y sinceridad, la popular “Chinita del amor” reveló que actualmente no tiene ningún compromiso sentimental, tras más de dos años de relación y un año de casada.

La artista aclaró que la separación no se produjo por problemas personales ni por infidelidades, sino por la distancia y las responsabilidades profesionales que enfrenta. “Me voy al lado de las solteras. No es por un engaño ni nada, es por amar mi carrera”, expresó frente a un público que la ovacionó por su honestidad y determinación.

Según explicó, su vida artística en el Perú le impidió mantener una relación estable con Lundberg, quien reside en Suecia por motivos familiares. “La distancia complicó la relación, yo vivo aquí, trabajo aquí”, declaró.

En junio de 2024, Yarita y Patric se mostraron juntos por primera vez en televisión nacional durante una edición de La Chola Chabuca, donde compartieron planes de aniversario. Sin embargo, con el tiempo, los encuentros se volvieron esporádicos y difíciles de sostener.

Aunque reconoció que fue una decisión difícil, afirmó que la tomó con respeto y madurez, enfocándose ahora en seguir creciendo como artista.

