Vladimiro Montesinos: del poder en las sombras al ocaso penitenciario del operador más temido del fujimorismo

El exmilitar y abogado, clave en el gobierno de Fujimori, moldeó la política peruana a través de chantajes y sobornos. Hoy, su figura es sinónimo de corrupción y autoritarismo en el país (ideele Radio)

Desde los años noventa, el nombre de Vladimiro Montesinos genera una mezcla de temor, fascinación y repudio. Abogado y exoficial del Ejército, se convirtió en la figura clave del gobierno de Alberto Fujimori, donde su influencia trascendió los despachos oficiales.

A través de una red de inteligencia, chantajes y sobornos, Montesinos moldeó la política y los medios a su antojo. Su rostro era casi desconocido para el público, pero su poder era absoluto. Tras su caída y captura en 2001, su figura se volvió sinónimo de corrupción. Hoy cumple múltiples condenas, convertido en un símbolo del autoritarismo moderno en el Perú.

El joven militar que eligió el sigilo antes que las trincheras

Fue oficial, abogado y espía en los márgenes del Ejército. Montesinos tejió su red de poder sin uniformes ni galones, moviéndose con sigilo entre expedientes, secretos y altos mandos castrenses. (Captura: El viento de todas partes, 2004)

Nacido el 20 de mayo de 1945, Montesinos ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en los años sesenta, siguiendo la tradición castrense. Aunque egresó como oficial, su carrera militar no fue convencional. Se interesó más por el análisis estratégico que por las armas.

Rápidamente, fue derivado al área de inteligencia, donde supo moverse con sigilo. En 1976 fue dado de baja tras sospechas de colaboración con la CIA. Entonces, se reinventó como abogado, defensor de oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos. Esta transición le permitió tejer vínculos con los altos mandos del Ejército y la clase política. Su presencia era discreta, pero su red de contactos crecía.

Durante los años ochenta, consolidó su reputación como un operador eficaz. Sabía proteger secretos, negociar en la sombra y ofrecer soluciones que evitaban escándalos. Su habilidad para moverse entre lo legal y lo clandestino lo convirtió en una figura útil para muchos, peligrosa para otros.

El arquitecto de un poder sin rostro en los años de Fujimori

Con los vladivideos como arma y el miedo como estrategia, Montesinos consolidó un régimen que funcionaba como un reloj suizo… pero al servicio del chantaje y el silencio. (IDL Reporteros)

Con la llegada de Alberto Fujimori a la presidencia en 1990, Montesinos encontró el escenario ideal para desplegar su maquinaria. Sin cargo oficial, pero con acceso directo al despacho presidencial, fue consolidando su autoridad.

Instalado en el cuartel general del SIN, comenzó a diseñar un sistema de vigilancia total: intervenciones telefónicas, grabaciones secretas, control de medios y sobornos documentados. Su oficina era un archivo del chantaje, un laboratorio del miedo político.

A través de los llamados “vladivideos”, se registraron entregas de dinero a congresistas, empresarios y dueños de medios para asegurar el respaldo al régimen. Mientras Fujimori se mostraba como reformista ante el exterior, Montesinos actuaba como el garante del poder interno. No hubo institución que escapara a su control. De hecho, incluso fuerzas armadas, fiscales y jueces respondían más a él que al presidente.

El desplome del régimen y captura

Cuando cayó el telón del fujimorismo, Montesinos pasó de titiritero a fugitivo. La grabación de un soborno bastó para derrumbar el castillo de secretos que había construido. (Andina)

Todo comenzó a tambalear cuando uno de los videos, en los que Montesinos aparecía entregando fajos de billetes al congresista Alberto Kouri, fue difundido públicamente. El escándalo fue inmediato. Fujimori, intentando desligarse de su operador, ordenó su captura. Montesinos huyó y pasó por Panamá, Costa Rica y finalmente Venezuela, donde fue detenido en junio de 2001, tras meses de intensa búsqueda internacional.

Su regreso al Perú marcó el inicio de una serie de juicios que lo colocarían en el banquillo por delitos como asociación ilícita, corrupción, tráfico de armas y violaciones a los derechos humanos.

En total, acumula más de 25 condenas y se le atribuyen cientos de delitos. Su celda en la Base Naval del Callao fue por años el centro de reclusión de los jefes más temidos: Sendero Luminoso, MRTA y, en un lugar aparte, él.

Soledad, silencio y memoria en los días finales de un operador caído

Lejos del ruido político, Montesinos sobrevive entre libros, abogados y recuerdos. Su cuerpo envejece, pero su figura sigue siendo sinónimo de miedo, manipulación y decadencia moral. (Poder Judicial del Perú)

Hoy, Vladimiro Montesinos vive alejado del bullicio político que una vez dirigió con mano de hierro. Su salud se ha deteriorado, sus visitas son escasas y su influencia, aparentemente nula. Sin embargo, aún escribe, recibe correspondencia y presenta recursos legales. En ocasiones, intenta mantener contacto con sus antiguos aliados, aunque sin mayor resonancia.

Los años de encierro no han borrado el impacto que dejó su accionar. Su figura permanece como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto sin control institucional. Aunque su nombre ya no aparece en titulares diarios, muchos de los métodos que instauró continúan presentes en dinámicas de espionaje, control mediático y manipulación del aparato estatal. Vladimiro Montesinos ya no aparece en escena, pero sus huellas persisten en las grietas del sistema democrático peruano.