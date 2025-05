Los audios atribuidos a Juan Fernández Jerí que confirmarían complot en favor de Fuerza Popular: “Yo me encargo de Pérez”

Grabaciones son atribuidas al jefe de la ANC. | Punto Final

Un cuestionamiento más contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí. Si bien se comentaba sobre audios que revelarían un presunto complot junto a Christian Salas, exabogado de Fuerza Popular, su existencia era puesta en duda. No obstante, Punto Final accedió a las grabaciones que se les atribuye y confirmarían el desmedro en contra de José Domingo Pérez, fiscal acusatorio del caso contra el partido liderado por Keiko Fujimori.

Un testigo, acompañado de su abogado, presentó cuatro grabaciones de WhatsApp en línea del presunto entramado de corrupción. Uno de los fragmentos más impactantes apunta: “Dale la seguridad que, si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal”.

De acuerdo a la investigación, lo que Fernández Jerí buscaba era que el abogado de Fuerza Popular convenza a quien sería la congresista Martha Moyano de decir que su denuncia contra Benavides había sido forzada por la fiscal Marita Barreto, y por la Segunda Fiscal Suprema Penal, Delia Espinoza. Ello, a fin de impedir que Espinoza se convierta en la nueva Fiscal de la Nación. “Con eso se caen sus aspiraciones”, se escucha decir en el audio atribuido a Jerí. “En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez”, insiste en otra grabación.

Audios que involucran al Jefe de la Autoridad Nacional de Control fueron filtrados.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Ministerio Público

De acuerdo al programa, prueba de la intención de ‘entregar’ a Pérez en favor de la agrupación fujimorista son las seis investigaciones que datan de septiembre de 2024, fecha de la que proceden las grabaciones a las que accedieron.

Dos de ellas, incluso, ocurrieron el mismo mes de las comunicaciones: una por negligencia funcional, y otra por supuesto desbalance patrimonial. Durante 2025 se abrieron contra el fiscal otros cuatro procesos: por declarar a la prensa, por deficiencias en la acusación del caso cocteles, por uso indebido de recursos públicos, y una última por su participación en un proceso para el que estaba impedido, caso por el que llegó a ser suspendido, aunque posteriormente reincorporado.

Asimismo, indicaron que la parlamentaria Martha Moyano estaría detrás de la difusión. Según mencionó el testigo, Christian Salas reenvió las grabaciones al agente ‘Roberto’, quien sería la legisladora naranja, como muestra de lo que le estaban pidiendo hacer y es ella quien las habría difundido a alguno de sus contactos.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que se le atribuye el apelativo de ‘Roberto’ a la congresista. Sin embargo, pese a los señalamientos, Martha Moyano ha negado en distintas oportunidades serlo.

Martha Moyano es hermana de la activista María Elena Moyano, ha tenido una carrera política significativa, ocupando importantes cargos y enfrentando controversias. (Andina)

¿Qué dijeron Juan Fernández Jerí y Christian Salas?

Pese a la gravedad de las acusaciones, los intentos de obtener una entrevista con Fernández Jerí por parte de la Unidad de Investigación fueron fallidos. Su oficina rechazó comentar sobre la situación, y el propio Fernández Jerí evitó responder incluso cuando se le informó de la existencia de los audios. No obstante, en declaraciones previas al programa Milagros Leiva Entrevista, el funcionario ha negado conocer al abogado de Fuerza Popular. “Nunca he hablado con él, no nos hemos encontrado ni siquiera en una reunión protocolar. Lo he conocido recién cuando ha aparecido en los sets de televisión por el supuesto audio”, mencionó entonces.

Por su parte, Christian Salas desconoció las grabaciones e insistió que jamás intercambió tal comunicación con Fernández Jerí. “¿Supuestamente, es la voz de Jerí? ¿Y la voz de mi persona? ¿Se supone que los habría recibido como un audio de WhatsApp? Es imposible, ¿solo porque mencionan el nombre de Christian [me vinculan]? Hay que ver si esa es la voz del doctor Fernández Jerí y se necesitan los originales. Yo no he recibido esos audios”, mencionó.