José Domingo Pérez retoma funciones en la Fiscalía: ANC anula suspensión contra fiscal del Equipo Especial Lava Jato

El fiscal José Domingo Pérez retomará sus funciones en el Equipo Especial Lava Jato tras la decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público de anular su suspensión preventiva. La medida se tomó luego de que se declarara fundada en parte la apelación presentada por el funcionario, quien había sido apartado de su cargo desde el pasado 7 de abril. Con la reciente resolución, Pérez podrá reincorporarse a partir de mañana, martes 6 de mayo, a sus labores en el equipo que investiga los casos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht y otros relacionados con el caso Lava Jato.

Además de declarar fundada la apelación presentada por el abogado, la decisión también incluye una exhortación a la fiscal responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro, instándola a actuar con mayor rigor en el análisis de los recursos que reciba.

Resolución a favor de la anulación de la suspensión de José Domingo Pérez

La decisión se da días después de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentara una denuncia penal contra Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación. De acuerdo con el documento, la ANC habría excedido sus competencias al prohibir a Pérez acceder a sus instalaciones para realizar la entrega formal de su cargo. Según las normativas, todo funcionario público, al cesar en sus funciones, tiene la obligación de entregar los bienes asignados para su labor, así como los expedientes y pruebas bajo su responsabilidad.

Asimismo, que solo ciertas autoridades del Ministerio Público, como la fiscal de la Nación, un fiscal superior o un fiscal supremo, tienen la facultad de restringir el acceso de un fiscal provincial a sus oficinas, pero que dicha restricción debe estar debidamente justificada y no debe interferir con el cumplimiento de sus obligaciones, como la entrega de cargo. En este caso, la ANC habría asumido una atribución que no le corresponde, lo que constituye una presunta usurpación de funciones.

En respuesta, Fernández Jerí desestimó la denuncia y aseguró que carece de sustento legal. “Yo estaba en una visita de trabajo cuando me enteré de esta denuncia. Me acusan de varios delitos, pero si uno lee bien, todo eso se va a caer”, declaró y aseguró que su despacho actuó dentro del marco de la legalidad. “Nadie le impidió ingresar. Lo que se restringió fue el acceso a documentación sensible mientras se realizaba una investigación. Fue una medida reglamentada, no un acto de arbitrariedad”, sostuvo en declaraciones recogidas por Expreso.

¿Por qué fue apartado José Domingo Pérez?

El fiscal José Domingo Pérez fue suspendido de manera preventiva tras ser señalado por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Según una resolución de 25 páginas firmada por José Fernández Jerí, presidente de la ANC, la medida se fundamentó en la existencia de “fundados y razonables elementos de convicción” que lo vinculan con una actuación indebida en un proceso penal. En particular, se le acusa de haber intervenido en un caso contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a pesar de estar legalmente impedido de hacerlo.

La decisión de la ANC se amparó en el artículo 72° del Reglamento del Procedimiento Disciplinario del Ministerio Público, que permite la suspensión temporal de un fiscal únicamente en casos excepcionales de extrema gravedad. Este artículo establece que la medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad del cargo y preservar la confianza pública en la institución. Según la resolución, la intervención de Pérez en el caso mencionado constituye una situación que podría desmerecer la imagen del Ministerio Público.