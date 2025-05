Este sector paga hasta más de un millón de soles al año en Perú: conoce el ranking salarial 2025

Logística es el sector con mayor presencia de multinacionales y alta exigencia del idioma inglés. - Crédito Composición Infobae/Andina

En un mercado laboral que ya no se conforma con lo básico y donde la equidad salarial se vuelve un imperativo, Adecco Perú presentó su Guía Salarial 2025, un estudio que promete convertirse en el termómetro del talento y las remuneraciones en el país.

El informe, construido entre septiembre y diciembre de 2024, analiza siete sectores clave: Banca y Seguros, Minería y Recursos Naturales, Recursos Humanos, Logística y Transporte, Ingeniería y Manufactura, Retail y Tecnología. Todo ello a partir de encuestas realizadas a más de 950 profesionales, sumadas a herramientas de inteligencia de negocio.

¿Qué rubros lideran en sueldos?

La minería no solo mantiene su relevancia económica, también lidera en cuanto a salarios ejecutivos. Un director o vicepresidente en este sector puede llegar a ganar hasta más de un millón de soles anuales, con una media de S/ 803 mil. Si lo tuyo son los grandes números, aquí está la cima.

El sector Tecnología y Telecomunicaciones no se queda atrás, aunque apunta más a talentos emergentes. Casi la mitad de su fuerza laboral (45.47%) pertenece a la generación Z, lo que muestra una clara apuesta por perfiles jóvenes con habilidades digitales. El sueldo promedio para analistas y coordinadores bordea los S/ 84.498 al año.

El sector minero lidera en sueldos ejecutivos.

En un mundo donde se busca cada vez más la equidad, Recursos Humanos se desmarca como un bastión femenino. El 72.88% de sus profesionales son mujeres, con jefaturas que promedian ingresos de S/ 128.977 anuales. Una muestra clara de que el liderazgo femenino sigue ganando espacio en la gestión de talento.

El sector de Ingeniería y manufactura sigue valorando la experiencia: los sueldos para subdirectores y directores llegan hasta S/ 532 mil anuales. Mientras tanto, el rubro de Retail y consumo masivo destaca por su equilibrio de género y jefaturas con sueldos promedios de S/ 133.840.

El sector retail ofrece sueldos estables y balance de género. - Foto: Forbes Perú

Las multinacionales y el saber inglés marcan el ritmo

Uno de los hallazgos más reveladores de la guía es el peso del inglés. El 62% de los encuestados lo usa en sus funciones diarias, pero hay sectores donde ya es casi obligatorio. En Logística y Transporte, el 81.64% de los profesionales necesita dominarlo, lo que posiciona a este idioma como clave para la competitividad.

El estudio también evidenció que el 77.73% de las empresas en Logística y Transporte son multinacionales, lo que explica su dinamismo y exigencia. En conjunto, las grandes empresas (más de 200 empleados) representaron casi la mitad de la muestra (47.36%), consolidándose como las que más influyen en las políticas salariales y prácticas inclusivas.

7 de cada 10 empresas no consiguen al trabajador ideal

Aunque el panorama salarial ofrece señales positivas y tendencias interesantes, el mercado laboral peruano enfrenta un obstáculo crítico: la falta de talento calificado. Así lo reveló la más reciente Encuesta de Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup, que encendió las alarmas: el 70% de los empleadores en el país tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita, cinco puntos más que el año anterior.

La explicación de esta brecha no es sencilla, pero sí clara: el avance vertiginoso de la tecnología y la creación de nuevos puestos exigen habilidades que aún no están ampliamente disponibles. Mientras las empresas buscan adaptarse, muchas enfrentan el reto de contratar sin encontrar a los candidatos idóneos. Esto no solo ralentiza los procesos de renovación de personal, sino que pone en juego su sostenibilidad y competitividad.

El 70% de empresas peruanas no logra cubrir todas sus vacantes por falta de talento calificado, según ManpowerGroup.

Entre los sectores más afectados, el energético encabeza la lista con un alarmante 92% de escasez de talento. Le siguen Finanzas y Bienes Raíces (76%), Transporte y Logística, Manufactura, Salud, TI, entre otros.

Los cargos más difíciles de cubrir reflejan una demanda transversal:

Recepción y atención al cliente (26%)

Operaciones y logística (22%)

Ventas y marketing (22%)

ESG y sostenibilidad (21%)

Medio ambiente (19%)

De acuerdo al estudio de ManpowerGroup, la problemática de talento que se ve en el Perú, también es global. Alemania lidera con un 86% de dificultad para encontrar perfiles adecuados, mientras que Puerto Rico reporta solo un 53%, evidenciando distintas realidades, estrategias de formación y niveles de digitalización.