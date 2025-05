Suspenden importación de productos ganaderos de Eslovaquia y Hungría por fiebre aftosa

Serán 90 días en que se suspenden las importaciones de estos países al Perú. - Crédito Andina/Marco del Río

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) ha suspendido por 90 días las importaciones de mercancías pecuarias desde Eslovaquia y Hungría, luego de la alerta de brotes de fiebre aftosa en en Europa y Oriente Próximo (con Resolución Directoral Nº D000011-2025-Midagri-Senasa-DSA).

“A través del informe del visto, la Subdirección de Cuarentena Animal manifiesta que la República de Hungría y la República Eslovaca notificaron a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) la presencia en sus territorios de la enfermedad de la fiebre aftosa, lo que significa riesgo potencial de ingreso a nuestro país del virus que causa la mencionada enfermedad en mercancías pecuarias de origen y procedencia de ambos países”, resaltó.

Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), la fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a animales de pezuña hendida, como bovinos, cerdos, ovejas, cabras y diversas especies silvestres. Si bien no representa una amenaza para la salud humana, la FAO afecta gravemente la seguridad alimentaria, los medios de vida y el comercio nacional e internacional.

Suspenden importaciones por fiebre aftosa

Dada la alerta de fiebre aftosa, la la Subdirección de Cuarentena Animal del Senasa ha recomienda suspender por un periodo de 90 días calendario las importaciones de mercancías pecuarias de origen y procedencia de la República de Hungría y la República Eslovaca, dado la posibilidad de que se pueda transmitir o que estas sirvan de vehículo del virus que causa esta enfermedad.

Según la FAO, en animales, esta enfermedad se caracteriza por presentar por fiebre, ampollas y cojera, causar una morbilidad significativa, pero una baja mortalidad en animales adultos. “Los animales jóvenes pueden morir debido a una insuficiencia cardíaca repentina”, acota la entidad internacional.

De acuerdo a la Resolución Directoral Nº D000011-2025-Midagri-Senasa-DSA la suspensión rige a partir del día siguiente de la publicación de esta norma. Es decir, desde el domingo 18 de mayo de 2025.

Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, de acuerdo con la información que reciba de la autoridad oficial sanitaria de la República de Hungría y la República Eslovaca, podrá reducir o ampliar el periodo de suspensión para la importación de las mercancías pecuarias

De igual menera, el Senasa, a través de la Dirección de Sanidad Animal, podrá aprobar y aplicar las medidas sanitarias que correspondan a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto.

¿Qué dijo la FAO?

Según resaltó la FAO, la fiebre aftosa no amenaza la salud pública, pero sí la salud animal, la seguridad alimentaria y la productividad ganadera. Puede reducir la producción de leche y carne.

“Los recientes brotes de fiebre aftosa en Europa y la introducción de una cepa exótica del virus en Oriente Próximo ponen de relieve la necesidad de una detección temprana“, acotó la FAO en si comunicado.

Normalmente Europa está libre de la enfermedad, pero se ha recalcado que este continente sufre “su peor brote” desde 2001, luego de que se detectó en en varios países este 2025. Por ejemplo, Alemania detectó un brote en enero de este año que luego logró disipar. En febrero se detectó en Hungría y posteriormente en Eslovaquia, ambos países donde Perú suspendió las importaciones que pudiera acarrear el virus.

Como se revela, lo efectos en el comercio internacional ya se han sentido, luego de que Reino Unido vetara ya la importación de carne y productos lácteos de países europeos que presentaron casos del virus.

Asimismo, según el organismo, se debe también mejorar las medidas de bioseguridad para minimizar el impacto de esta enfermedad, sobre todo luego de la reciente detección del serotipo SAT1 de la fiebre aftosa en Irak y Bahréin.

“Este serotipo es exótico en las regiones del Cercano Oriente y Eurasia Occidental, lo que genera gran preocupación por su posible propagación“, aseguró el organismo de Naciones Unidas.